Дорожное покрытие отремонтируют на улице Коммуны Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Ремонт дорожного покрытия проведут на улице Коммуны.

По этой дороге в настоящее время организован объезд зоны строительной развязки на ул. Циолковского.

Ранее был проведен ремонт ул. Новосоветской. На участке вдоль хлебозавода уложили новый асфальт, на участке от трамвайных путей до пересечения с ул. Культуры устранены небольшие дефекты дорожного покрытия.

Как заявили в администрации Сормовского района, 11 апреля на уличных работах задействованы 28 рабочих и 13 единиц техники.

Проводится очистка прибордюрных полос на ул. Коммунальной и Свободы. Приводятся в порядок газоны и остановки общественного транспорта.

В администрации также сообщили, что будут приняты меры по уборке уплотненного снега с придомовых территорий на ул. Исполкома и Мочалова.

Снег остался на затененных частях территорий, к уборке должны подключиться сотрудники ДУКа.

Напомним, что 5 апреля в Нижнем Новгороде стартовал месячник по благоустройству. Мероприятия продлятся до 15 мая.