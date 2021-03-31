Газоны на улице Коминтерна очищают от мусора.
Аналогичные работы проводятся на Сормовском шоссе и Московском шоссе.
Продолжается очистка прибордюрных полос, в том числе на ул. Мирошникова.
В рамках месячника по благоустройству в Московском районе организован ямочный ремонт ряда участков улично-дорожной сети. Приводятся в порядок барьерные ограждения.
Также коммунальщики занимаются очисткой дождеприемных колодцев.
Напомним, что 5 апреля в Нижнем Новгороде стартовал месячник по благоустройству. Мероприятия продлятся до 15 мая.
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