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Общество

Дорожники убирают мусор с прибордюрных полос Канавинского моста

11 апреля 2021 17:17  [46] Общество
Фото предоставлено администрацией Нижнего Новгорода

Фото предоставлено администрацией Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Дорожники убирают мусор с прибордюрных полос Канавинского моста.

Аналогичные работы проводятся на ул. Марата, Вокзальной, Есенина, Лесном городке, Коммунистической.

На уборке лично-дорожной сети в Канавине задействовано в общей сложности 27 единиц техники и 78 рабочих, сообщили в администрации Канавинского района.

В Канавине продолжается откачка талых вод с проблемных территорий. В списке рабочих адресов - ул. Акимова, Декабристов, Подворная, Декабристов.

Кстати, за минувшие сутки в районе было откачано 383 кубометра воды.

Напомним, что 5 апреля в Нижнем Новгороде стартовал месячник по благоустройству. Мероприятия продлятся до 15 мая.

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Теги:
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