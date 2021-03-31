Фото предоставлено администрацией Нижнего Новгорода
Дорожники убирают мусор с прибордюрных полос Канавинского моста.
Аналогичные работы проводятся на ул. Марата, Вокзальной, Есенина, Лесном городке, Коммунистической.
На уборке лично-дорожной сети в Канавине задействовано в общей сложности 27 единиц техники и 78 рабочих, сообщили в администрации Канавинского района.
В Канавине продолжается откачка талых вод с проблемных территорий. В списке рабочих адресов - ул. Акимова, Декабристов, Подворная, Декабристов.
Кстати, за минувшие сутки в районе было откачано 383 кубометра воды.
Напомним, что 5 апреля в Нижнем Новгороде стартовал месячник по благоустройству. Мероприятия продлятся до 15 мая.
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