Более 200 организаций примут участие в субботниках в Автозаводском районе

Фото предоставлено администрацией Нижнего Новгорода
В период месячника по благоустройству в Автозаводском районе намечено организовать 232 субботника.
Участие в них примут представители более 200 организаций.
Дорожные и коммунальные службы трудятся без выходных, сообщили в администрации района. 11 апреля рабочие чистят прибордюрную полосу на ул. Монастырка, моют ограждения на ул. Юлиуса Фучика. На пр. Молодежный приводят в порядок шумозащитные экраны.
В общей сложности в ходе месячника по благоустройству с территории Автозаводского района необходимо вывезти свыше 23 тыс. кубометров мусора, убрать мусор на 540 га газонов, ликвидировать 6 несанкционированных свалок. Также предполагается отремонтировать 79 детских и 7 спортивных площадок.
Напомним, 5 апреля в Нижнем Новгороде стартовал месячник по благоустройству. Мероприятия продлятся до 15 мая.
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