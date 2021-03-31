Более 200 организаций примут участие в субботниках в Автозаводском районе Общество

Фото предоставлено администрацией Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Оксана Николайчук

В период месячника по благоустройству в Автозаводском районе намечено организовать 232 субботника.

Участие в них примут представители более 200 организаций.

Дорожные и коммунальные службы трудятся без выходных, сообщили в администрации района. 11 апреля рабочие чистят прибордюрную полосу на ул. Монастырка, моют ограждения на ул. Юлиуса Фучика. На пр. Молодежный приводят в порядок шумозащитные экраны.

В общей сложности в ходе месячника по благоустройству с территории Автозаводского района необходимо вывезти свыше 23 тыс. кубометров мусора, убрать мусор на 540 га газонов, ликвидировать 6 несанкционированных свалок. Также предполагается отремонтировать 79 детских и 7 спортивных площадок.

Напомним, 5 апреля в Нижнем Новгороде стартовал месячник по благоустройству. Мероприятия продлятся до 15 мая.