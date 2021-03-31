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Коммунальщики отработали около 20 обращений от жителей Приокского района за минувшую неделю

11 апреля 2021 12:44  [82] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Приокском районе коммунальщики, кроме плановой работы, отрабатывают заявки от жителей.

Так, за минувшую неделю от приокчан поступило около 20 обращений, были приняты необходимые меры.

Как сообщили в администрации района, 11 апреля подрядные организации очищали проезды, убирали мусор и производили ямочный ремонт в зимнем варианте.

Работы прошли на улице Голованова у домов 1а, 3, 3а и 15а, где подрядчик проводил механизированную уборку проездов от оставшегося снега. Кроме того, районная домоуправляющая компания очистила придомовые территории от мусора, в частности, по поступившему от жителей сигналу на улице Вологдина, 1а.

В Советском районе сегодня убирают мусор на ул. Ванеева, Юбилейной, Республиканской.

Также в списке рабочих адресов - ул. Сусловой, Окский съезд, пр. Гагарина.

На работах задействовано около 20 единиц спецтехники и 30 рабочих, сообщили в администрации Советского района.

В Нижегородском районе продолжаются работы по очистке территорий после зимы, включая очистку прибордюрных полос от песка.

В ночь с 10 на 11 апреля коммунальщики трудились на Нижне-Волжской набережной, ул. Сергиевской, Ильинской, Звездинке, Маслякова, Добролюбова, пер. Урожайный, Зеленском съезде и пл. Минина.

На очистке от песко-соляной смеси было задействовано около 20 единиц спецтехники и более 50 рабочих, которые также собирали мусор из-под вывезенного ранее снега. В первую очередь уборка проводится на газонах, придомовых территориях и остановках общественного транспорта, отметили в администрации Нижегородского района.

Также в связи с положительными среднесуточными температурами в районе продолжается ямочный ремонт дорог.

Напомним, что 5 апреля в Нижнем Новгороде стартовал месячник по благоустройству. Мероприятия продлятся до 15 мая.

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