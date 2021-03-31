Июньская температура ожидает нижегородцев на предстоящей неделе Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Температура воздуха, которая прогнозируется на предстоящей неделе, сопоставима с июньскими значениями.

По информации синоптиков, сегодня – в понедельник 12 апреля, в городе температурный фон будет еще на том уровне, каком и должен быть в апреле, то есть примерно +13° при переменной облачности и восточном умеренном ветре.

Однако, уже во вторник на улице потеплеет до +20°, ветер сменит направление на южное, но останется слабым.

В среду и четверг – всё те же +20° с переменной облачностью. Синоптики говорят, что такие показатели на 10-11 градусов выше многолетней нормы и соответствуют июню. Кроме того, есть вероятность, что будет побит температурный рекорд этого времени года, зафиксированный в 1962 году.

В пятницу 16 апреля ожидается ясная погода, однако подует северо-восточный сильный ветер и температура воздуха понизится до +11°, а в ночь на субботу и вовсе похолодает до +2°.

В субботу также ожидается +11°, ветер сменит на направление на северо-западное и усилится до 14 м/с.

В ночь на воскресенье температура опустится до 0°, а днем будет всего лишь +6°.