инвест-проект
Два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул"
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 9 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
12 апреля 2021 00:01  [1] Июньская температура ожидает нижегородцев на предстоящей неделе
11 апреля 2021 17:17  [146] Дорожники убирают мусор с прибордюрных полос Канавинского моста
11 апреля 2021 15:09  [219] Комсомольское шоссе приводят в порядок 11 апреля
11 апреля 2021 14:46  [147] Газоны на улице Коминтерна очищают от мусора
11 апреля 2021 14:41  [219] Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 11 апреля
11 апреля 2021 13:58  [210] Дорожное покрытие отремонтируют на улице Коммуны
11 апреля 2021 12:44  [115] Коммунальщики отработали около 20 обращений от жителей Приокского района за минувшую неделю
11 апреля 2021 12:33  [151] Нижегородский НОЦ подписал соглашение о сотрудничестве с центром "Российская Арктика"
11 апреля 2021 12:28  [120] Более 200 организаций примут участие в субботниках в Автозаводском районе
11 апреля 2021 11:10  [280] Подсветку ко Дню космонавтики включат на нижегородской телебашне 12 апреля
Общество

Июньская температура ожидает нижегородцев на предстоящей неделе

12 апреля 2021 00:01  [1] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Температура воздуха, которая прогнозируется на предстоящей неделе, сопоставима с июньскими значениями.

По информации синоптиков, сегодня – в понедельник 12 апреля, в городе температурный фон будет еще на том уровне, каком и должен быть в апреле, то есть примерно +13° при переменной облачности и восточном умеренном ветре.

Однако, уже во вторник на улице потеплеет до +20°, ветер сменит направление на южное, но останется слабым.

В среду и четверг – всё те же +20° с переменной облачностью. Синоптики говорят, что такие показатели на 10-11 градусов выше многолетней нормы и соответствуют июню. Кроме того, есть вероятность, что будет побит температурный рекорд этого времени года, зафиксированный в 1962 году.

В пятницу 16 апреля ожидается ясная погода, однако подует северо-восточный сильный ветер и температура воздуха понизится до +11°, а в ночь на субботу и вовсе похолодает до +2°.

В субботу также ожидается +11°, ветер сменит на направление на северо-западное и усилится до 14 м/с.

В ночь на воскресенье температура опустится до 0°, а днем будет всего лишь +6°.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph