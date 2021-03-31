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Бизнес

Банк "Открытие": Александр Большунов и Татьяна Сорина победили на Югорском лыжном марафоне

12 апреля 2021 08:42  [72] Бизнес

Банк "Открытие": Александр Большунов и Татьяна Сорина победили на Югорском лыжном марафоне. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, победитель марафона Александр Большунов пробежал 50 километров в Ханты-Мансийске за 2 часа 05 минут 19.7 секунд, второе место занял Рауль Шакирьзянов (+1:46), бронза досталась Никите Поршневу (+2:13). Среди женщин лучшей на 50 км дистанции стала Татьяна Сорина, она пробежала дистанцию за 2 часа 13 минут 04 секунды, второе место у Натальи Непряевой (+7:26), третья – Юлия Ступак (+16:50).

В программе Югорского марафона были дистанции 5, 25 и 50 км. Мероприятие посетило несколько тысяч человек, на старт вышли более двух тысяч лыжников. В текущем году впервые организаторы освободили участников от регистрационного взноса, чтобы как можно больше желающих вышло на старт.

Все участники, вне зависимости от результата, получили от банка "Открытие" медали участника марафона. Лучшие 30 спортсменов награждены памятными и денежными призами. Церемония награждения прошла на стартовой зоне марафона, награды победителям вручали губернатор Югры Наталья Комарова и старший вице-президент, директор департамента сети банка "Открытие" Антон Анищенко, который также принял участие в марафоне.

"На марафоне собралось очень большое число участников и зрителей. Многие соскучились по большим массовым мероприятиями, общению друг с другом, по соревнованиям. Поэтому на мой взгляд праздник удался. Почти все приехали с семьями: многие дети встречали на финише родителей и наоборот. Это большое знаковое событие для региона и для всех нас. Это возможность вернуться к нормальной жизни. Энергетика праздника была уникальной", - отметил Антон Анищенко.

Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске ежегодно с 2013 года. Организаторы мероприятия - правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, АУ "Юграмегаспорт" и федерация лыжных гонок Югры, генеральный партнер – банк "Открытие".

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