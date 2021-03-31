Нижегородские предприятия подали более 40 заявок на соискание премии правительства РФ в области качества Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские предприятия подали более 40 заявок на соискание премии правительства РФ в области качества. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, участниками конкурсов в области качества ежегодно становится все больше нижегородских предприятий, и все больше наших компаний их выигрывает.

Губернатор Нижегородской области добавил, что участие в конкурсе позволяет получить объективную экспертную оценку работы компании, узнать о сильных сторонах и сферах, где требуются улучшения, а также понять, в каком направлении необходима оптимизация функционирующей в организации системы управления.

Ежегодно премии правительства РФ в области качества удостаиваются не более трех организаций с численностью работающих до 250 человек, трех предприятий с численностью работающих от 250 до 1000 человек и не более шести предприятий с численностью работающих свыше 1000 человек.

Всего на конкурс в 2021 году поступило более 500 заявок от 70 субъектов РФ, что является абсолютным рекордом за всю историю конкурса. Единственный регион, от которого поступило больше заявок, чем от Нижегородской области, - Москва.

В дальнейшем заявки компаний на конкурс будут рассматриваться экспертной комиссией, поданная информация также будет проверяться непосредственно на местах. Итоги конкурса планируется подвести к концу года, тогда же состоится церемония награждения победителей.

Отмечается, что премия в области качества не имеет денежной составляющей. Лауреаты конкурса получают призы и дипломы правительства РФ, а также право использовать символику премии в своих рекламных материалах.