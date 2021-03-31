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Общество

Горячую воду и свет частично отключили в пяти домах Нижнего Новгорода

12 апреля 2021 10:22  [37] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Горячую воду и свет частично отключили в пяти домах Нижегородского и Сормовского районов Нижнего Новгорода 12 апреля 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Это связано с проведением плановых работ на сетях жилищно-коммунального хозяйства.

Речь идет о домах №12, 14, 14/1 по ул. Верхне-Печерская, где с 9:00 отключено горячее водоснабжение. Поставка услуги возобновится к 15:00.

Также с 9:00 горячей воды нет в доме № 14/6 по ул. Василия Иванова. Ремонтные работы планируется завершить к 14:00.

Кроме того, с 12:00 до 17:00 в доме № 44 по ул. Акимова не будет электричества.

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Теги:
Ремонтные работы Сормовский район
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