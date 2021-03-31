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Общество

Евгений Люлин наградил лауреатов и победителей детского конкурса "Гагарин - первый"

12 апреля 2021 10:35  [33] Общество

Фото: пресс-служба Заксобрания региона

Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин наградил лауреатов и победителей детского конкурса "Гагарин - первый", приуроченного ко Дню космонавтики. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно информации, мероприятие состоялось в Нижегородском планетарии им. Г. М. Гречко. Участниками выступили дети, их родители, воспитатели и преподаватели.

Конкурсанты посетили фотовыставку "Удивительная Земля" с фотографиями командира космического корабля, Героя Российской Федерации Сергея Рязанского, а также для них была организована экскурсия по залам "Космонавтика" и "Астрономия" Нижегородского планетария. Кроме того, под куполом Большого звездного зала все участники смогли увидеть историческую реконструкцию запуска космического корабля-спутника "Восток-1" на околоземную орбиту 12 апреля 1961 года.

Евгений Люлин отметил, что за время приема работ было получено более 200 рисунков детей разного возраста из разных населенных пунктов – от Заволжья до Лыскова. Победителей конкурса определяли жители региона посредством голосования на странице в социальной сети председателя Заксобрания.

"В этом году мы празднуем 60 лет со дня первого полета человека в открытый космос. Юрий Гагарин стал первым советским летчиком-космонавтом, который открыл эру освоения космического пространства. Полет Гагарина - это триумф отечественной науки и техники! Это итог огромной напряженной работы сотен заводов по всей стране, тысяч специалистов, среди которых были и нижегородцы! А сегодня мы видим, как ребята разного возраста воссоздают с помощью своих рисунков этот полет. Признаюсь, выбрать лучших было нелегко – на конкурс поступили сотни работ! Все молодцы! Поражает красота и креатив детских рисунков – это готовые иллюстрации к книгам о космосе. Мне было очень приятно наградить полуфиналистов и финалистов конкурса и вручить памятные призы. Мы видим, что мечты, грезы о космосе не чужды и поколению 21 века", - отметил Евгений Люлин.

Победителями конкурса стали: 1 место – Исаева Хадижа, 2 место – Вострякова Алена, 3 место – Макарова Мария, 4 место – Гусев Павел, 5 место – Садекова Алина.

"Я рисовала больше недели, потому что очень люблю космос. Своим рисунком я хотела показать, какой он огромный и красивый, сколько в нем звезд и планет. После первого полета человека в космос мы стали к нему намного ближе", - рассказала участница Хадижа Исаева.

Встреча завершилась торжественной церемонией вручения председателем регионального парламента почетных грамот и памятных подарков полуфиналистам и победителям конкурса.

СПРАВКА:
Конкурс детского рисунка "Гагарин - первый!" проходил на странице в социальной сети председателя Заксобрания с 1 по 31 марта 2021 года включительно и был приурочен к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Участие в конкурсе могли принять дети в возрасте до 16 лет.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание
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