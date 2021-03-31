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Бизнес

Председатель ПСБ возглавил экспертсовет при комиссии Госдумы

12 апреля 2021 11:29  [75] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Председатель ПСБ возглавил экспертсовет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК при комиссии Госдумы РФ. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, 9 апреля председатель ПСБ Петр Фрадков возглавил экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса при комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ. Об этом он сообщил на расширенном выездном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" в Туле.

Ранее на заседании было объявлено о создании экспертного совета по инициативе председателя комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ, первого вице-президента СоюзМаша России Владимира Гутенева и председателя ПСБ-члена бюро центрального совета ООО "СоюзМаш России" Петра Фрадкова. Деятельность совета будет направлена на выработку решений для создания условий прямого финансового обеспечения промышленности и системы стимулов для финансовых институтов и промышленности.

"ПСБ как опорный финансовый институт ОПК сформирует пакет мер для стимулирования спроса на продукцию отрасли, повышения инвестиционной активности в ней, а также методику для закрепления терминов и понятий, регулирующих промышленную политику. Наши предложения будут охватывать как отдельные отрасли машиностроения, так и промышленность в целом", – подчеркнул Петр Фрадков.

"Мы давно сотрудничаем с ПСБ, где накоплен обширный опыт работы с промышленностью. Я считаю, что будет эффективно создать площадку, на которой будет обсуждаться проблематика, связанная с ресурсным обеспечением отрасли и мерами по преодолению существующих барьеров для ее дальнейшего роста", – отметил Владимир Гутенев.

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Теги:
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