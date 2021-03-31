Волонтеры просят помощи в поиске 6-летней Эвелины Яцик и ее отца из Дзержинска Происшествия

Фото: ПСО "Волонтер НН"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Волонтеры просят помощи в поиске 6-летней Эвелины Яцик. Об этом сообщается в группе ПСО "Волонтер НН" в соцсети ВКонтакте.

Ее мать не видела ребенка с 10 апреля, когда девочку забрал отец - 32-летний Михаил Яцик.

"Мой бывший муж вывез ребенка в неизвестном направлении. Под предлогом "погулять" он забрал ее, и уже практически сутки ребенок отсутствует. Она болеет, у нее поднимается периодически температура, рвота. Я не знаю ничего о состоянии ребенка", - рассказала женщина в видеообращении, размещенном волонтерами.

Девочка худощавого телосложения, ростом 130 см. У нее длинные светло-русые волосы и светло-голубые глаза. В день исчезновения была одета в розовое болоньевое пальто, вязаные штаны, синюю шапку и розовые кроссовки.

Ее отец среднего телосложения, ростом 175 см. У него зеленые глаза. Мужчина лысый. В субботу был одет в черную куртку, синие джинсы и черные туфли.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки и ее отца или готов помочь в поисках, волонтеры просят позвонить на горячую линию отряда ПСО "Волонтер": 8-(831) 291-51-51. Или инфоргу поиска: 89506054076 Ольга (Фиона).