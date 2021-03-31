Правительство расширило возможности Фонда защиты прав дольщиков Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит расширить возможности Фонда защиты прав дольщиков по завершению строительства проблемных домов и выплате возмещения обманутым гражданам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Фонд защиты прав дольщиков создан правительством в 2017 году для урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками. Фонд гарантирует дольщикам завершение строительства жилья и получение квартиры или возврат вложенных денег. Средства на эти цели выделяются из федерального бюджета.

Вместе с тем существовал ряд условий, при которых фонд не может финансировать мероприятия по восстановлению прав дольщиков. Например, если прежний застройщик не являлся юридическим лицом, не имел прав на земельный участок или разрешения на строительство, то фонд такое жилье не достраивает и не выплачивает возмещения гражданам. Исключение могут составлять случаи, если они отдельно установлены правительством.

Новое постановление утверждает дополнительные условия. Таковыми являются процедура банкротства, введенная в отношении застройщика, наличие положительного заключения экспертизы на проектную документацию, нахождение объекта на участке, который допускает строительство.

Также необходимы действующие технические условия на подключение дома к инженерным сетям и объем строительных работ, выполненный не менее чем на 50%.

Кроме того, в региональном бюджете должны быть средства на софинансирование строительства, а на недостроенный дом и земельный участок не может быть наложен арест. Все эти условия должны соблюдаться одновременно.