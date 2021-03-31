Мэрия Нижнего Новгорода вновь проведет аукцион на закупку 11 ретро-трамваев Экономика

Фото: с сайта "Уралтрансмаш"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Мэрия Нижнего Новгорода вновь проведет аукцион на закупку 11 ретро-трамваев. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.

Согласно информации, предыдущая закупка была отменена для того, чтобы внести уточнения в документацию.

"Правки носят технический характер", - отметили в администрации, добавив, что количество закупаемой техники и выделяемые средства останутся неизменными.

В заключение собеседник агентства добавил, что в ближайшее время обновленный документ будет размещен на сайте госзакупок.

Ранее сообщалось, что мэрия планирует закупить в лизинг ретро-трамваи за 945,9 млн рублей.

Новые трамваи должны поступить в Нижний Новгород уже летом 2021 года. Вагоны будут использовать на маршрутах в исторической части города.

Трамваи будут выглядеть, как привычные классические, но с современным оснащением – низкопольные, оборудованные вай-фай и телефонными зарядками.

(фото: документация с сайта госзакупок)