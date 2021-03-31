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Мэрия Нижнего Новгорода вновь проведет аукцион на закупку 11 ретро-трамваев. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.
Согласно информации, предыдущая закупка была отменена для того, чтобы внести уточнения в документацию.
"Правки носят технический характер", - отметили в администрации, добавив, что количество закупаемой техники и выделяемые средства останутся неизменными.
В заключение собеседник агентства добавил, что в ближайшее время обновленный документ будет размещен на сайте госзакупок.
Ранее сообщалось, что мэрия планирует закупить в лизинг ретро-трамваи за 945,9 млн рублей.
Новые трамваи должны поступить в Нижний Новгород уже летом 2021 года. Вагоны будут использовать на маршрутах в исторической части города.
Трамваи будут выглядеть, как привычные классические, но с современным оснащением – низкопольные, оборудованные вай-фай и телефонными зарядками.
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