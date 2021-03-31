Треть проспекта Гагарина отремонтируют в 2021 году Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Два участка дороги по проспекту Гагарина отремонтируют в 2021 году. Об этом сообщили в МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей" (ГУММиД).

Ремонт будет осуществляться в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В управлении напомнили, что проспект проходит сразу через два района: Приокский и Советский. В этом году планируется отремонтировать два участка: первый – от площади Лядова до улицы Медицинской, второй – от улицы Медицинской до кинотеатра "Электрон".

Длина этих участков составляет 3,5 км, – это более трети протяженности всего проспекта. Кроме того, в этом году новое асфальтовое покрытие будет уложено на транспортной развязке на пересечении проспекта Гагарина с улицей Ларина, протяженностью более 1,5 км.

Подрядчик планирует приступить к работам в апреле, когда установятся устойчивые положительные температуры, завершить – в июле.