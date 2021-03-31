Новая школа открыта в Приокском районе 12 апреля Общество

Фото: Юлия Горшкова

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Новая школа открыта в Приокском районе Нижнего Новгорода 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Школа расположена на территории жилого комплекса "Гагаринские высоты". Ее строительство осуществлялось в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", утвержденного указом президента РФ Владимира Путина.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"Символично, что школу на проспекте Гагарина, в жилом комплексе "Гагаринские высоты", мы открываем сегодня, в День космонавтики, когда отмечается 60-летие со дня первого полета человека в космос. В этой школе основной акцент будет сделан на изучении точных дисциплин, в том числе космоса и Вселенной. Здесь есть даже свой планетарий", - сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что общая стоимость строительства с учетом технического оснащения составила 640 млн рублей.

"Это второе учебное заведение в Нижнем Новгороде, открытое за последнее время в рамках нацпроекта "Образование". В прошлом году впервые за долгие годы была введена в строй школа на 1 500 мест в микрорайоне "Цветы". Мы понимаем, что в новых крупных жилых комплексах вопрос строительства школ и детских садов является очень актуальным, поэтому стараемся учитывать потребности жителей", - пояснил губернатор Нижегородской области.

Юрий Шалабаев подарил школе сертификат на приобретение клининговой техники. Он рассказал, что до 2020 года новых школ в Приокском районе не строили 30 лет. Поэтому сложилась напряженная ситуация: дети учились во вторую смену, классы переполнены.

"За 2020-2021 годы открылись новые школы в "Цветах", в Новинках и сегодня – в "Гагаринских высотах". В значительной мере это решит проблему с обеспечением местами в школах в этом районе", - рассказал глава Нижнего Новгорода.

Обучение в школе началось уже сегодня. Речь идет пока о школьниках с первого по третий класс. Средние и старшие классы начнут обучение в новой школе в предстоящем 2021-2022 учебном году.

Школа рассчитана на обучение 675 человек, с 1-го по 11-й классы. В четырёхэтажном здании школы располагаются профильные классы для освоения общеобразовательной программы и дополнительного изучения факультативных предметов, спортивный и хореографический залы.

Для развития творческого потенциала учащихся в актовом зале, рассчитанном почти на 500 мест, оборудованы гримёрные комнаты и собственная аппаратная. В столовой на 378 посадочных мест будут располагаться школьное кафе и буфет.