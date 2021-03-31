инвест-проект
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Океанариум появится на Гребном канале
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 9 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
12 апреля 2021 13:31  [18] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 26 районах Нижегородской области
12 апреля 2021 12:30  [76] Новая школа открыта в Приокском районе 12 апреля
12 апреля 2021 12:14  [108] Треть проспекта Гагарина отремонтируют в 2021 году
12 апреля 2021 11:42  [114] Правительство расширило возможности Фонда защиты прав дольщиков
12 апреля 2021 11:23  [168] Стало известно число нижегородцев с подтвержденным на 12 апреля COVID-19
12 апреля 2021 11:20  [148] "Теплоэнерго" проведет второй хакатон среди нижегородских IT – специалистов
12 апреля 2021 10:35  [104] Евгений Люлин наградил лауреатов и победителей детского конкурса "Гагарин - первый"
12 апреля 2021 10:22  [168] Горячую воду и свет частично отключили в пяти домах Нижнего Новгорода
12 апреля 2021 10:09  [149] Гендиректор "Нижегородской фармации" Павел Ястребов вошел в состав экспертсовета при ФАС
12 апреля 2021 09:41  [132] "Со знаменитого гагаринского "Поехали!" началась новая эра в развитии человечества", - Евгений Люлин
Общество

Новая школа открыта в Приокском районе 12 апреля

12 апреля 2021 12:30  [76] Общество

Фото: Юлия Горшкова

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Новая школа открыта в Приокском районе Нижнего Новгорода 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Школа расположена на территории жилого комплекса "Гагаринские высоты". Ее строительство осуществлялось в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", утвержденного указом президента РФ Владимира Путина.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"Символично, что школу на проспекте Гагарина, в жилом комплексе "Гагаринские высоты", мы открываем сегодня, в День космонавтики, когда отмечается 60-летие со дня первого полета человека в космос. В этой школе основной акцент будет сделан на изучении точных дисциплин, в том числе космоса и Вселенной. Здесь есть даже свой планетарий", - сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что общая стоимость строительства с учетом технического оснащения составила 640 млн рублей.

"Это второе учебное заведение в Нижнем Новгороде, открытое за последнее время в рамках нацпроекта "Образование". В прошлом году впервые за долгие годы была введена в строй школа на 1 500 мест в микрорайоне "Цветы". Мы понимаем, что в новых крупных жилых комплексах вопрос строительства школ и детских садов является очень актуальным, поэтому стараемся учитывать потребности жителей", - пояснил губернатор Нижегородской области.

Юрий Шалабаев подарил школе сертификат на приобретение клининговой техники. Он рассказал, что до 2020 года новых школ в Приокском районе не строили 30 лет. Поэтому сложилась напряженная ситуация: дети учились во вторую смену, классы переполнены.

"За 2020-2021 годы открылись новые школы в "Цветах", в Новинках и сегодня – в "Гагаринских высотах". В значительной мере это решит проблему с обеспечением местами в школах в этом районе", - рассказал глава Нижнего Новгорода.

Обучение в школе началось уже сегодня. Речь идет пока о школьниках с первого по третий класс. Средние и старшие классы начнут обучение в новой школе в предстоящем 2021-2022 учебном году.

Школа рассчитана на обучение 675 человек, с 1-го по 11-й классы. В четырёхэтажном здании школы располагаются профильные классы для освоения общеобразовательной программы и дополнительного изучения факультативных предметов, спортивный и хореографический залы.

Для развития творческого потенциала учащихся в актовом зале, рассчитанном почти на 500 мест, оборудованы гримёрные комнаты и собственная аппаратная. В столовой на 378 посадочных мест будут располагаться школьное кафе и буфет.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Приокский район Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph