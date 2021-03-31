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Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 26 районах Нижегородской области

12 апреля 2021 13:31  [38] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 26 районах Нижегородской области. Об этом 12 апреля сообщили в правительстве региона.

Всего в Нижегородской области 52 муниципалитета. Таким образом, новых случаев коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не обнаружено в половине районов области.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 110 476 человек, из которых 48 342 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 62 134 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставлен 79 жителям.

По количеству заболевших в областном центре лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 11 874 жителей (24 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 413 человек, за сутки коронавирус подтвердился у 3 жителей), Советский (6 825, +7 заболевших), Московский (5 116, еще один заболевший), Канавинский (4 950, +6 человек), Сормовский (4 906, еще 26 инфицированных), Приокский (3 736, +9 заболевших) и Нижегородский (3 522, за сутки - на троих заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 8 914 заболевших жителей), Бор (5 508), Павловский (2 927), Балахнинский (2 810), Выксунский (2 777), Богородский (2 480) и Городецкий (2 473).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.

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Теги:
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