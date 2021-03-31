Нижегородские школьники в планетарии сыграли в "РосКвиз" Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Нижегородские школьники в планетарии сыграли в "РосКвиз". Интеллектуальные игры были организованы Нижегородским региональным отделением "Единая Россия". Об этом сообщает НРО партии.

Согласно информации, для старшеклассников гимназии №50 "умная игра" и праздничная программа прошли в Нижегородском планетарии.



Перед началом школьники запустили в небо воздушные шары под знаменитое "Поехали!". Также в большом звездном зале планетария они посмотрели фильм, в котором была показана реконструкция полета Юрия Гагарина на орбиту.

Сама игра состояла из пяти тематических раундов, посвященных истории освоения космоса. Юным знатокам предстояло ответить на вопросы разной сложности. В раунде "Разминка для мозгов" – правильные ответы необходимо выбрать из нескольких предложенных вариантов. В раунде "Верю не верю" представлены любопытные факты или утверждения, задача игроков – определить правда это или ложь. Для победы в раунде "Железная логика "необходимо дать точные ответы. В "Числоболе" в каждом вопросе загадано число, максимально близкое к правильному ответ считается верным. В последнем раунде надо назвать автора озвученной цитаты или отгадать, о ком или о чем идет речь.

Кроме знаний, участникам необходимо было проявить интуицию, логику и смекалку, и главное – умение играть в команде.

"Очень понравился формат игры. Мы собрались командами, между классами и внутри класса соревновались в знаниях по астрономии и космонавтике. Вопросы достаточно сложные, были такие, что я даже не знал, что ответить. Мне кажется, это очень интересно, потому что мы узнаем больше о данной теме, о науке. Мы разбиваемся по командам с ребятами, с которыми не очень много общаемся в повседневной жизни, а сейчас находим общие интересы и как-то больше сближаемся и сплачиваемся", - поделился впечатлениями от игры ученик 10-класса Петр Рогачев.

"Самые сложные вопросы, наверное, были на расчет массы планет, вычисление расстояний. Мы пытались мыслить логически. Мне больше всего были интересны вопросы о космонавтах, например, кто первый вышел в открытый космос. Я узнала много нового, считаю, что нужно обязательно знать свою историю, знать великих людей, которые совершали такие героические поступки", - рассказала участница игры Ольга Захарова.

Победителем игры стала команда "Космосы". Участники получили дипломы "РосКвиза" и памятные сувениры. А команда-победитель – приглашение на сеанс "Космический тренажер", на котором можно почувствовать себя на месте настоящих космонавтов, осуществив стыковку космического корабля с МКС.

Руководитель исполнительного комитета НРО партии "Единая Россия" Алексей Антонов отметил, что интеллектуальные игры "РосКвиз" проводятся уже не первый год, и в них с большим интересом принимают участие люди разного возраста.

"Мы посвящаем игры различным памятным датам и государственным праздникам. И действительно сегодня очень важная дата для всей нашей страны, для всех наших граждан – 60-летие со дня первого полета в космос Юрия Гагарина. Поэтому мы решили провести "РосКвиз" в нашем замечательном планетарии. Сегодня получилась настоящая космическая игра, которая понравилась и детям, и педагогам. И очень важно, что у ребят формируется интерес к истории, ее понимание и гордость за свою страну и ее героев", - подчеркнул Алексей Антонов.

СПРАВКА:

"РосКвиз" – проект сторонников партии "Единая Россия", в рамках которого регулярно проводятся интеллектуальные соревнования, приуроченные к государственным праздникам и памятным датам России и регионов. Целью проекта является развитие новых досуговых форм работы, популяризации культурно-содержательного, интеллектуально-обогащенного досуга и привлечение к изучению истории России. "РосКвиз" – это командные соревнования на логику, сообразительность и смекалку, своеобразный микс разных телевизионных шоу: "Что? Где? Когда?", "Своя игра", "Брейн-ринг".