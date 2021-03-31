Подростков задержали в Нижнем Новгороде за распространение "закладок" Происшествия

Подростков задержали в Нижнем Новгороде за распространение закладок Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Несовершеннолетних девушку и юношу задержали в Нижнем Новгороде за распространение "закладок" с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Соучастником по уголовному делу с 17-летним подростком и 16-летней девушкой выступает 22-летний молодой человек.

Следователи полагают, что подозреваемые в марте этого года приобрели через Интернет 0,5 кг наркотических веществ для последующего сбыта путем тайников-закладок. Их задержали в начале апреля, когда ночью подозреваемые сделали "закладку" в пер. Бодайбинкий Нижнего Новгорода.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц в значительном размере" ("а, б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). При допросе они сознались в содеянном.