Подростков задержали в Нижнем Новгороде за распространение закладок
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Несовершеннолетних девушку и юношу задержали в Нижнем Новгороде за распространение "закладок" с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
Соучастником по уголовному делу с 17-летним подростком и 16-летней девушкой выступает 22-летний молодой человек.
Следователи полагают, что подозреваемые в марте этого года приобрели через Интернет 0,5 кг наркотических веществ для последующего сбыта путем тайников-закладок. Их задержали в начале апреля, когда ночью подозреваемые сделали "закладку" в пер. Бодайбинкий Нижнего Новгорода.
В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц в значительном размере" ("а, б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). При допросе они сознались в содеянном.
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