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Общество

Нижегородская "Детская Медиашкола" получила Гран-при международного фестиваля

12 апреля 2021 15:13  [124] Общество

Фото: Детская Медиашкола

Нижегородская студия "Детская Медиашкола" получила Гран-при XVI международного фестиваля детско-юношеской журналистики и экранного творчества "Волга-Юнпресс-2021". Об этом сообщила нижегородская студия.

Международный фестиваль детско-юношеской журналистики и экранного творчества "Волга-Юнпресс-2021" проходил в Тольятти с 27 по 31 марта. Юные журналисты Детской Медиашколы получили Гран-При конкурса за документальный фильм "Клад усадьбы Рукавишниковых" в номинации "Диалог поколений". Призом победителям стала путевка на медиасмену в детский лагерь "Орленок".

Фильм рассказывает о династии Рукавишниковых, их вкладе в развитие Нижнего Новгорода, а также содержит интервью с потомком династии Александром Рукавишниковым, третьим скульптором в семье, известным московский автором, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее и Русском музее, у него есть мастерская в Москве. В документальный фильм включены кадры с представителем музея-усадьбы Рукавишниковых на Верхне-Волжской набережной, чья архитектурная и историческая ценность является настоящим кладом для Нижнего Новгорода.

В этом году на фестиваль в Тольятти приехало 205 человек из 32 студий со всей России. На нем были проведены мастер-классы и творческие встречи Заслуженного артиста РФ Сергея Баталова, актера, сценариста и режиссера Егора Сальникова, сценариста и режиссера Татьяны Мирошник, оператора и монтажёра Светланы Бурдасовой.

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Теги:
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