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Бизнес

"Нижегородская область и Татарстан - промышленные регионы с хорошей перспективой сотрудничества", - Глеб Никитин

12 апреля 2021 17:17  [91] Бизнес

Фото: с сайта Итеко

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с генеральным директором ПАО "КамАЗ" Сергеем Когогиным и президентом ГК "Итеко" Евгением Бабаевым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Автопроизводитель и группа компаний подписали соглашение о поставке по договору лизинга 1000 седельных тягачей "КамАЗ" поколения "К5". Передать технику планируется в течение полугода.

"И наша область, и Республика Татарстан – мощные промышленные регионы с хорошей перспективой сотрудничества. Нас связывают прочные деловые отношения в нефтепереработке, металлургии, машиностроении, химической и пищевой промышленности. Автомобилестроение – это то, что нас объединяет. В Нижегородской области, как и в Татарстане, располагается компания-лидер отечественного рынка автомобилестроения – ГАЗ. Мы является одним из нескольких регионов в стране, где присутствуют отечественные автопредприятия с большой историей, занимающие каждый свою нишу. Нижегородские предприятия активно сотрудничают как с ГАЗом, так и с КамАЗом", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что в кооперационную цепочку КамАЗа на сегодняшний день входит около 75 предприятий Нижегородской области. В 2020 году объем поставок их продукции для автопроизводителя превысил 100 млн рублей.

"Правительство Нижегородской области готово обеспечить руководству компаний "КамАЗ" и "Итеко" все условия для успешного ведения бизнеса на территории региона. Я уверен, интерес в дальнейшем развитии сотрудничества взаимный", - добавил Глеб Никитин.

"КамАЗ представлен везде в стране, но Нижегородская область для нас - особый регион, потому что здесь располагается множество производителей спецтехники, которые работают на нашем шасси, действует наш собственный сервисный центр. Кроме того, здесь расположена компания "Итеко" - крупнейший потребитель наших магистральных тягачей. КамАЗ в 2021 году планирует выпустить 2400 тягачей "К5", из которых 1000 предназначены для компании "Итеко", - рассказал генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин.

Он подчеркнул, что Нижегородская область сделала все возможное, чтобы создать условия для развития транспортных компаний.

"Это очень важно, потому что наша страна отличается от других масштабами. Без транспорта, без строительства дорог Россия не может активно развиваться", - пояснил Сергей Когогин.

Президент ГК "Итеко" Евгений Бабаев отметил, что сотрудничество группы компаний с КамАЗом является долгосрочным.

"В следующем году у нас есть планы по закупке техники обновленного модельного ряда тягачей поколения "К5". В следующем году ориентируемся на закупку еще 1,5 тысячи единиц техники", - рассказал Евгений Бабаев.

Кроме того, в ходе встречи с губернатором Глебом Никитиным, руководители "Итеко" и КамАЗа изъявили желание и готовность принять участие в подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

"Особенно приятна эта готовность со стороны КамАЗа - компании из другого региона. Та степень сотрудничества и важность действий, предпринимаемых Нижегородской областью для развития компании, значимость Нижнего Новгорода в целом в истории страны обеспечило эту позицию. Нам очень нужны федеральные партнеры, особенно такие высокотехнологичные и уважаемые на рынке. Мы высоко ценим такое отношение к роли Нижнего Новгорода в экономике, социально-культурной жизни России, ее истории", - подчеркнул Глеб Никитин.

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