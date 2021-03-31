Демонтированные знак и стела
Фото:
Стелу "Город трудовой доблести" установят на месте демонтированного знака "Нижний Новгород" и стелы "Нижегородский район", которые располагались на площади Благовещенской у Канавинского моста. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе администрации города.
Место размещения стелы было выбрано путем народного голосования летом 2020 года. За Благовещенскую площадь проголосовали 22 977 человек. Макет стелы также выбирали жители.
Она будет установлена в соответствии с указом президента России. В законе прописано, что в каждом населенном пункте, которому присваивается почетное звание "Город трудовой доблести", должны быть стела. На ней изобразят герб города и текст указа президента РФ о присвоении звания.
Напомним, что звание "Город трудовой доблести" присвоено Нижнему Новгороду летом 2020 года.
Напомним также, знак "Нижний Новгород" и стелу "Нижегородский район" демонтировали в минувшие выходные. Это было обусловлено неудовлетворительным состоянием объектов.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+