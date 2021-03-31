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Общество

Стелу "Город трудовой доблести" установят на месте демонтированного знака "Нижний Новгород"

12 апреля 2021 17:25  [4] Общество
Демонтированные знак и стела

Демонтированные знак и стела

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Стелу "Город трудовой доблести" установят на месте демонтированного знака "Нижний Новгород" и стелы "Нижегородский район", которые располагались на площади Благовещенской у Канавинского моста. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе администрации города.

Место размещения стелы было выбрано путем народного голосования летом 2020 года.  За Благовещенскую площадь проголосовали 22 977 человек. Макет стелы также выбирали жители.

Она будет установлена в соответствии с указом президента России. В законе прописано, что в каждом населенном пункте, которому присваивается почетное звание "Город трудовой доблести", должны быть стела. На ней изобразят герб города и текст указа президента РФ о присвоении звания. 

Напомним, что звание "Город трудовой доблести" присвоено Нижнему Новгороду летом 2020 года.

Напомним также, знак "Нижний Новгород" и стелу "Нижегородский район" демонтировали в минувшие выходные. Это было обусловлено неудовлетворительным состоянием объектов. 

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