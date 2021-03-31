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Общество

Нижегородская область стала регионом, где по нацпроекту ремонтируют улицу Гагарина

12 апреля 2021 17:32  [75] Общество

Фото: Предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

Нижегородская область вошла в число 43 регионов, где по нацпроекту ремонтируют улицы, названные в честь Юрия Гагарина. Об этом сообщает ФГБУ "Информавтодор".

В регионах-участниках национального проекта "Безопасные качественные дороги" активно ремонтируют улицы и дороги, названные в честь прославленных космонавтов, а также ученых, внесших большой вклад в развитие отечественной космонавтики. Среди них и улицы, названные в честь первого человека, совершившего полет в космическое пространство.

Всего за время реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" и дорожного национального проекта будут отремонтированы 43 улицы, названные именем первого человека, совершившего космический полет.

Так, в 2021 году благодаря нацпроекту приведут в нормативное состояние 10 улиц Гагарина. Работы в текущем году пройдут в Белгородской, Курской, Московской, Нижегородской, Самарской и Свердловской областях, в Республике Адыгея и Карачаево-Черкесской Республике, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

Всего в регионах России с 2017 по 2023 год запланировано привести в нормативное состояние 161 участок улиц, названных в честь прославленных космонавтов, ученых, внесших большой вклад в развитие отечественной космонавтики, а также космических объектов: улицы имени Алексея Леонова, Валентины Терешковой, Константина Циолковского, Сергея Королева и других, а также Космические, Звездные и Лунные улицы. Из них 40 объектов отремонтируют в текущем году.

Всего в 2021 году согласно плану дорожных работ в нормативное состояние приведут 5,3 тысячи объектов общей протяженностью более 16 тысяч км. Работы в большинстве субъектов-участников национального проекта уже стартовали.

В 2021 году исполняется 60 лет со дня первого полета человека в космос: 12 апреля 1961 года с космодрома "Байконур" стартовал советский космический корабль "Восток-1" с пилотом-космонавтом Юрием Гагариным на борту. Полет продлился 108 минут, а этот знаменательный день был объявлен праздником – Днем космонавтики.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".

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Теги:
Дороги Нацпроект
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