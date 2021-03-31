"Волонтеры Победы" помогают нижегородцам при голосовании по проекту "Вам решать" Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Около 100 добровольцев движения "Волонтеры Победы" Нижегородской области помогают жителям принять участие в голосовании в рамках проекта "Вам решать". Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

На территории больниц и поликлиник, домов детского творчества, торговых центров и заводов Нижнего Новгорода – всего на 19 площадках - организованы стационарные точки, где добровольцы помогают всем желающим пройти авторизацию на портале вамрешать.рф и проголосовать за объекты благоустройства.

"Такой формат взаимодействия с жителями оказался очень удобным. Нижегородцы, которые по каким-либо причинам не могут проголосовать на портале, могут обратиться за помощью к волонтерам. Наши добровольцы прошли специальное обучение и были распределены по разным точкам", - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Напомним, с 16 марта до 15 апреля 2021 года в Нижегородской области проходит голосование за инициативы жителей в рамках проекта "Вам решать". Всего инициативными группами представлено 849 проектов в 8 категориях: "Наши дороги", "Наш двор", "Все лучшее – детям!", "Наша инфраструктура", "Наша память", "Спорт для всех!", "Общественные пространства" и "Наша инициатива".

Проголосовать в поддержку инициативного проекта можно на сайте вамрешать.рф или через call-центр по телефону: 8-800- 222-79-45. Именно активность граждан при голосовании станет для конкурсной комиссии ключевым показателем при принятии решения о поддержке проектов.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил нижегородцев за активное голосование.

"Спасибо всем, кто уже отдал свой голос. Голосование проходит очень активно. Есть яркие примеры, когда люди проводят настоящие информационные кампании в соцсетях в поддержку своих проектов, привлекают земляков к голосованию. Это показатель правильности выбранного формата работы", - сказал Глеб Никитин.

Конкурсный отбор инициативных проектов будет осуществляться конкурсной комиссией на основании критериев конкурсного отбора до 1 мая 2021года.

Всего в этом году на реализацию инициативных проектов выделено из областного бюджета 730 млн рублей. Все проекты будут реализованы в текущем году.