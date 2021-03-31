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Культура и отдых

Роскосмос и Intel примут участие в модернизации нижегородского планетария

12 апреля 2021 19:28  [50] Культура и отдых

Фото: с сайта планетария

Госкорпорация "Роскосмос" и компания Intel примут участие в модернизации нижегородского планетария. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин по итогам встречи в День космонавтики с представителями компаний.

"60-летие первого полета человека в космос – действительно событие знаковое, оно откликается в душе каждого так же, как Великая Победа. Юрий Гагарин продемонстрировал, что перед человеком нет вообще никаких барьеров. Нижегородская область может гордиться большим числом ученых, научными открытиями в космической отрасли. Эти традиции важно продолжать, и наши дети должны интересоваться астрономией, высокими технологиями, космосом. Убежден, что романтика космоса не может в новом столетии отступить на задний план, а для этого необходимо просвещение. Эту задачу как раз и решает Нижегородский планетарий, который должен оставаться одним из авангардных центров просвещения в области космоса в стране", - сказал Глеб Никитин.

Он напомнил, что Горький стал вторым городом в СССР после Москвы, где появился свой планетарий. Это событие произошло в 1948 году.

"В День космонавтики мы обсудили перспективное развитие Нижегородского планетария с представителями госкорпорации "Роскосмос" и компании Intel. Юбилей первого полета человека в космос совпал с 800-летием Нижнего Новгорода. В рамках этих событий нам удалось привлечь внебюджетные инвестиции", - пояснил губернатор.

Глава региона рассказал, что в планетарии уже начался ремонт большого звездного зала и Intel вложил в это более 15 млн рублей. Роскосмос же выделит средства на разработку проектно-сметной документации и модернизацию зала "Астрономия".

Губернатор Нижегородской области добавил, что часть работ запланирована на бюджетные средства. Основные преобразования в залах планетария и приведение в порядок самого здания планируют завершить к началу августа.

"Ждем всех участников праздничных мероприятий, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода, и на открытие обновленного планетария", - пригласил желающих глава региона.
Intel в дальнейшем планирует на базе планетария проводить различные обучающие и профориентационные проекты: лекции, мастер-классы для школьников, экскурсии.

Также в планетарии состоится полная реконструкция большого звездного зала и модернизация цифрового проекционного оборудования. Разрешение и яркость изображения будут улучшены более чем вдвое. Отличительная особенность залов такого типа в том, что изображение проецируется сразу на весь купол, что создает иммерсивный эффект и позволяет зрителям полностью погрузиться в происходящее на экране. Зал получит новый высококонтрастный купольный проекционный экран, а также новый интерьер с акустической отделкой. Новая многоканальная акустическая система будет скрыта за экраном.

Впервые для планетария в России будут изготовлены специализированные кресла, обеспечивающие максимальный комфорт зрителям как при просмотре программ на куполе, так и в стандартном положении при проведении лекций и конференций.

Партнерство с госкорпорацией "Роскосмос" также направлено на значительную модернизацию учреждения. Помимо финансирования обновления зала "Астрономия", планируется отдельная модернизация технической базы, а также ремонтные работы.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал, что нуждающаяся в благоустройстве площадь вокруг планетария также преобразится в этом году.

"В этом году обустроим новые газоны, поставим урны, малые архитектурные формы, а на следующий год планируем заявить проект в федеральную программу "Формирование комфортной городской среды". Нужно привести в порядок все пространство от планетария до метромоста, чтобы люди, посетив планетарий, могли с комфортом погулять по набережной", - поделился Юрий Шалабаев.

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Теги:
Планетарий Ремонтные работы Технологии
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