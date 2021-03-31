Нижний сегодня: главные события дня Общество

Июньская температура ожидает нижегородцев на предстоящей неделе

Температура воздуха, которая прогнозируется на предстоящей неделе, сопоставима с июньскими значениями. Во вторник на улице потеплеет до +20°, такая же температура ожидается в среду и четверг. Синоптики говорят, что такие показатели на 10-11 градусов выше многолетней нормы и соответствуют июню.

Первые пострадавшие от укусов клещей зарегистрированы в Нижегородской области

По данным на 12 апреля случаи присасывания клещей произошли на территории Городецкого и Борского районов.

Мэрия Нижнего Новгорода вновь проведет аукцион на закупку 11 ретро-трамваев

Мэрия Нижнего Новгорода вновь проведет аукцион на закупку 11 ретро-трамваев. Предыдущая закупка была отменена для того, чтобы внести уточнения в документацию. Правки для новой закупочной процедуры носят технический характер, а количество закупаемой техники и выделяемые средства останутся неизменными.

Стало известно число нижегородцев с подтвержденным на 12 апреля COVID-19

По данным на 12 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 110 476 человек, в том числе еще 212 новых случаев заболевания выявлено за прошедшие сутки, а днем ранее - 236 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 12 апреля составляет 0.98.

Более 400 человек эвакуировали из центра международной торговли на ул. Ковалихинской

В МЧС утром поступила информация об обнаружении подозрительного предмета на территории ЦМТ. На место были направлены службы экстренного реагирования, которые обследовали здание. При этом пришлось эвакуировать более 400 человек.

Италия рассчитывает открыть туристический сезон 2 июня

Италия рассчитывает открыть туристический сезон 2 июня. Касательно поездок россиян в Италию министр туризма страны Массимо Гаравалья заявил, что "все будет зависеть от эпидобстановки в двух странах".