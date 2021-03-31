инвест-проект
Океанариум появится на Гребном канале
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 13 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
12 апреля 2021 19:46  [1] Нижний сегодня: главные события дня
12 апреля 2021 18:39  [60] "Волонтеры Победы" помогают нижегородцам при голосовании по проекту "Вам решать"
12 апреля 2021 18:37  [66] "Космический батл" состоялся в благоустроенном по нацпроекту парке Княгинина
12 апреля 2021 17:50  [12842] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Часть 2 - обновлено 12 апреля)
12 апреля 2021 17:32  [99] Нижегородская область стала регионом, где по нацпроекту ремонтируют улицу Гагарина
12 апреля 2021 17:25  [120] Стелу "Город трудовой доблести" установят на месте демонтированного знака "Нижний Новгород"
12 апреля 2021 15:45  [491] Первые пострадавшие от укусов клещей зарегистрированы в Нижегородской области
12 апреля 2021 15:30  [145] Отключение аналоговых каналов может произойти в Нижнем Новгороде до июня
12 апреля 2021 15:13  [174] Нижегородская "Детская Медиашкола" получила Гран-при международного фестиваля
12 апреля 2021 14:53  [141] Нижегородская область подготовилась к пожароопасному сезону
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

12 апреля 2021 19:46  [1] Общество

Июньская температура ожидает нижегородцев на предстоящей неделе

Температура воздуха, которая прогнозируется на предстоящей неделе, сопоставима с июньскими значениями. Во вторник на улице потеплеет до +20°, такая же температура ожидается в среду и четверг. Синоптики говорят, что такие показатели на 10-11 градусов выше многолетней нормы и соответствуют июню.

Первые пострадавшие от укусов клещей зарегистрированы в Нижегородской области

По данным на 12 апреля случаи присасывания клещей произошли на территории Городецкого и Борского районов.

Мэрия Нижнего Новгорода вновь проведет аукцион на закупку 11 ретро-трамваев

Мэрия Нижнего Новгорода вновь проведет аукцион на закупку 11 ретро-трамваев. Предыдущая закупка была отменена для того, чтобы внести уточнения в документацию. Правки для новой закупочной процедуры носят технический характер, а количество закупаемой техники и выделяемые средства останутся неизменными.

Стало известно число нижегородцев с подтвержденным на 12 апреля COVID-19

По данным на 12 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 110 476 человек, в том числе еще 212 новых случаев заболевания выявлено за прошедшие сутки, а днем ранее - 236 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 12 апреля составляет 0.98.

Более 400 человек эвакуировали из центра международной торговли на ул. Ковалихинской

В МЧС утром поступила информация об обнаружении подозрительного предмета на территории ЦМТ. На место были направлены службы экстренного реагирования, которые обследовали здание. При этом пришлось эвакуировать более 400 человек.

Италия рассчитывает открыть туристический сезон 2 июня

Италия рассчитывает открыть туристический сезон 2 июня. Касательно поездок россиян в Италию министр туризма страны Массимо Гаравалья заявил, что "все будет зависеть от эпидобстановки в двух странах".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph