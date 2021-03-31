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Происшествия

СК возбудил уголовное дело после пропажи 6-летней Эвелины Яцик из Дзержинска

13 апреля 2021 09:06  [50] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

СК возбудил уголовное дело после пропажи 6-летней Эвелины Яцик из Дзержинска. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в отношении 32-летнего иностранца, подозреваемого в похищении ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетней".

Напомним, что девочка пропала 10 апреля. Ее отец забрал дочь без согласия бывшей жены - матери ребенка.

Девочка худощавого телосложения, ростом 130 см. У нее длинные светло-русые волосы и светло-голубые глаза. В день исчезновения была одета в розовое болоньевое пальто, вязаные штаны, синюю шапку и розовые кроссовки.

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Теги:
Розыск пропавших СК РФ
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