СК возбудил уголовное дело после пропажи 6-летней Эвелины Яцик из Дзержинска Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

СК возбудил уголовное дело после пропажи 6-летней Эвелины Яцик из Дзержинска. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в отношении 32-летнего иностранца, подозреваемого в похищении ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетней".

Напомним, что девочка пропала 10 апреля. Ее отец забрал дочь без согласия бывшей жены - матери ребенка.

Девочка худощавого телосложения, ростом 130 см. У нее длинные светло-русые волосы и светло-голубые глаза. В день исчезновения была одета в розовое болоньевое пальто, вязаные штаны, синюю шапку и розовые кроссовки.