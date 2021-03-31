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Общество

Юрий Шалабаев опроверг блокировку своих подписчиков в соцсетях

13 апреля 2021 09:27  [2] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев опроверг блокировку своих подписчиков в соцсетях. Об этом агентству НИА "Нижний Новгород" сообщили в мэрии города.

"Перефразирую известную поговорку: Бояться критики – в соцсети не ходить. Я уважаю мнения своих читателей и никогда не пользуюсь такой функцией как блокировка подписчика. В любом случае, в ситуации разберусь", - сказал мэр города.

Юрий Шалабаев также предоставил скриншот своего аккаунта в Instagram, где видно, что заблокированных пользователей у него нет.

Ранее о блокировке аккаунтов сообщили представители некоммерческой организации "Городские проекты", которые негативно отреагировали на закупку городом 11 ретро-трамваев.

Между тем, напомним, что аукцион на закупку трамваев все-таки состоится.

Новые трамваи должны поступить в Нижний Новгород уже летом 2021 года. Вагоны будут использовать на маршрутах в исторической части города.

Трамваи будут выглядеть, как привычные классические, но с современным оснащением – низкопольные, оборудованные вай-фай и телефонными зарядками.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Трамвай Юрий Шалабаев
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