Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев опроверг блокировку своих подписчиков в соцсетях. Об этом агентству НИА "Нижний Новгород" сообщили в мэрии города.
"Перефразирую известную поговорку: Бояться критики – в соцсети не ходить. Я уважаю мнения своих читателей и никогда не пользуюсь такой функцией как блокировка подписчика. В любом случае, в ситуации разберусь", - сказал мэр города.
Юрий Шалабаев также предоставил скриншот своего аккаунта в Instagram, где видно, что заблокированных пользователей у него нет.
Ранее о блокировке аккаунтов сообщили представители некоммерческой организации "Городские проекты", которые негативно отреагировали на закупку городом 11 ретро-трамваев.
Между тем, напомним, что аукцион на закупку трамваев все-таки состоится.
Новые трамваи должны поступить в Нижний Новгород уже летом 2021 года. Вагоны будут использовать на маршрутах в исторической части города.
Трамваи будут выглядеть, как привычные классические, но с современным оснащением – низкопольные, оборудованные вай-фай и телефонными зарядками.
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