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Бизнес

Wink представляет четвертый сезон сериала "Детство Шелдона" в переводе и озвучке Кураж-Бамбей

13 апреля 2021 10:09  [57] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Wink представляет четвертый сезон сериала "Детство Шелдона" в переводе и озвучке Кураж-Бамбей. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Ростелеком",

Согласно информации, 15 апреля в Wink состоится эксклюзивная премьера четвертого сезона сериала "Детство Шелдона" в переводе и озвучке от Дениса "Кураж-Бамбей" Колесникова. Четвертый сезон состоит из 18 эпизодов, каждую пятницу в видеосервисе будут выходить две серии в новом переводе.

"Детство Шелдона" — американский ситком, спин-офф популярного комедийного сериала "Теория большого взрыва". Сериал повествует о девятилетнем вундеркинде Шелдоне Купере, который приступает к обучению в средней школе Восточного Техаса. Взрослый Шелдон — один из самых популярных персонажей в "Теории большого взрыва".

В четвертом сезоне зрители узнают, какие приключения ждут гениального мальчика в колледже. Три первых сезона "Детства Шелдона" в переводе Кураж-Бамбей также станут доступны 15 апреля в подписке Wink.

В Wink представлена большая коллекция фильмов и сериалов в озвучке Кураж-Бамбей: от классической "Теории большого взрыва" до новинок кинопроката.

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