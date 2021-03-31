Отопление и горячую воду отключили в пяти домах Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Отопление и горячую воду отключили в пяти домах Нижнего Новгорода 13 апреля 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Это связано с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.

Так, с 9:00 подача отопления временно прекращена в дом №37 по ул. Чкалова в Канавинском районе и дома №6, 8 по ул. Станиславского в Сормовском районе. Ремонтные работы планируется завершить к 13:00 в Канавинском и к 15:00 в Сормовском районах.

Кроме того, с 9:00 в домах №29 и 31 по ул. Новая в Нижегородском районе нет горячей воды. Водоснабжение возобновится к 15:00.

Напомним, что накануне горячую воду и свет частично отключали в пяти домах Нижегородского и Сормовского районов Нижнего Новгорода.