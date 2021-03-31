Движение транспорта перекроют в центре Нижнего Новгорода из-за репетиции парада Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта перекроют в центре Нижнего Новгорода из-за репетиции парада. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно предоставленной информации, с 10:00 до 14:00 20, 22, 26, 28 и 29 апреля движение транспорта временно ограничат на участке от дома №10 по улице Красная Слобода до дома №112А по улице Слобода Печёры. В связи с этим планируется прекратить движение автобусов маршрута А-5.

Так, 3 мая (с 05:00 до 11:30), 5 мая (с 03:00 до 08:30) и 8 мая (с 07:30 до 13:30) движение будет временно прекращено по Нижне-Волжской набережной, ул. Рождественской, Зеленскому съезду, Казанскому съездам, Похвалинскому съезду, Канавинскому мосту, набережной Гребного канала.

Движение автобусов А-3, А-61, А-71, А-92, А-95, Т-57, Т-70, Т-91 планируется организовать по метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улице Горького в оба направления.

Также отмечается, что автобусы А-26, А-41, А-43, Т-18 будут курсировать в направлении площади Горького – по метромосту, улицам Одесской, Горького; в направлении Заречной части города – по улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Малой Ямской, Одесской, метромосту.

В период с 00:01 до 14:00 20, 22, 26, 28 и 29 апреля, а также с 22:00 2 мая до 11:30 3 мая, с 22:00 4 мая до 08:30 5 мая и с 22:00 7 мая до 13:30 8 мая в зоне проведения мероприятий будет запрещена парковка транспортных средств.

Напомним, что военный парад пройдет на Нижневолжской набережной 9 мая.