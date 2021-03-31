инвест-проект
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Океанариум появится на Гребном канале
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 13 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
13 апреля 2021 10:43  [60] Движение транспорта перекроют в центре Нижнего Новгорода из-за репетиции парада
13 апреля 2021 10:36  [53] Отопление и горячую воду отключили в пяти домах Нижнего Новгорода
13 апреля 2021 10:20  [132] Нижегородские троллейбусы №13,17 и 31 временно изменили маршрут
13 апреля 2021 09:49  [242] Военный парад пройдет на Нижневолжской набережной 9 мая
13 апреля 2021 09:27  [148] Юрий Шалабаев опроверг блокировку своих подписчиков в соцсетях
12 апреля 2021 20:21  [213] Нижний сегодня: главные события дня
12 апреля 2021 20:17  [337] Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля
12 апреля 2021 18:39  [175] "Волонтеры Победы" помогают нижегородцам при голосовании по проекту "Вам решать"
12 апреля 2021 18:37  [160] "Космический батл" состоялся в благоустроенном по нацпроекту парке Княгинина
12 апреля 2021 17:50  [13148] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Часть 2 - обновлено 12 апреля)
Общество

Движение транспорта перекроют в центре Нижнего Новгорода из-за репетиции парада

13 апреля 2021 10:43  [60] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта перекроют в центре Нижнего Новгорода из-за репетиции парада. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно предоставленной информации, с 10:00 до 14:00 20, 22, 26, 28 и 29 апреля движение транспорта временно ограничат на участке от дома №10 по улице Красная Слобода до дома №112А по улице Слобода Печёры. В связи с этим планируется прекратить движение автобусов маршрута А-5.

Так, 3 мая (с 05:00 до 11:30), 5 мая (с 03:00 до 08:30) и 8 мая (с 07:30 до 13:30) движение будет временно прекращено по Нижне-Волжской набережной, ул. Рождественской, Зеленскому съезду, Казанскому съездам, Похвалинскому съезду, Канавинскому мосту, набережной Гребного канала.

Движение автобусов А-3, А-61, А-71, А-92, А-95, Т-57, Т-70, Т-91 планируется организовать по метромосту, улицам Одесской, Горького, площади Горького, улице Горького в оба направления.

Также отмечается, что автобусы А-26, А-41, А-43, Т-18 будут курсировать в направлении площади Горького – по метромосту, улицам Одесской, Горького; в направлении Заречной части города – по улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Малой Ямской, Одесской, метромосту.

В период с 00:01 до 14:00 20, 22, 26, 28 и 29 апреля, а также с 22:00 2 мая до 11:30 3 мая, с 22:00 4 мая до 08:30 5 мая и с 22:00 7 мая до 13:30 8 мая в зоне проведения мероприятий будет запрещена парковка транспортных средств.

Напомним, что военный парад пройдет на Нижневолжской набережной 9 мая.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph