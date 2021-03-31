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Бизнес

Клиенты Открытие Private Banking побывали на арт-пикнике в Пушкинском музее

13 апреля 2021 10:55  [52] Бизнес

Клиенты Открытие Private Banking побывали на арт-пикнике в Пушкинском музее. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации,12 апреля клиенты Открытие Private Banking со своими детьми стали участниками Арт-пикника в ГМИИ имени А.С. Пушкина. Мероприятие прошло при поддержке арт-клуба KidsArtWeekend.

В понедельник, когда в Пушкинском музее выходной, клиенты Открытие Private Banking с детьми стали специальными гостями одного из самых знаменитых музеев мира.

Дети прошли увлекательный квест, рассматривая картины величайших мастеров импрессионизма и постимпрессионизма: Винсента Ван Гога, Клода Моне, Эдгара Дега и Поля Гогена. Специально для детей организаторы устроили эксперименты с музыкой, цветом и формой. В это время для родителей была организована арт-экскурсия по первой в России персональной выставке "Путешествие души" известного американского художника Билла Виолы, работающего в жанре видеоарта.

После экскурсий родители и дети собрались в фойе, чтобы обсудить увиденное и обменяться впечатлениями.

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Теги:
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