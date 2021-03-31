Вольер с волками в зоопарке Балахны затопило водой

Кадр видеозаписи, на котором вольер до откачки воды
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Вольер с волками в зоопарке "Маленькая страна" в Балахне затопило талой водой. Об этом сообщили очевидцы в группе в соцсети ВКонтакте.
Согласно кадрам видеозаписи, сделанной одним из них, вода покрывает всю территорию вольера.
В зоопарке пояснили, что зимой земля на этом участке сильно просела. Из-за этого в вольер с волками также набирается вода из соседних вольеров.
"Вольер этот у нас новый, в эксплуатации - с лета 2020 года, мы не думали, что будет такая ситуация весной, что вода будет плохо уходить. Мы не оставляли волков просто в этой луже на авось, а откачивали и откачиваем воду, но она возвращается. После откачки через время вода опять нальется, а сотрудник снова ее откачает", - рассказали в зоопарке.
В перспективе администрация зоопарка планирует поднять вольер, чтобы вода быстрее уходила, а также провести необходимые трубы и канавы.
Напомним, в балахнинский зоопарк из нижегородского "Мишутки" в августе 2020 года переехали шесть волков, а в октябре того же года - две волчицы.
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