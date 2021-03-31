Вольер с волками в зоопарке Балахны затопило водой Общество

Кадр видеозаписи, на котором вольер до откачки воды Фото: из группы зоопарка в соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Вольер с волками в зоопарке "Маленькая страна" в Балахне затопило талой водой. Об этом сообщили очевидцы в группе в соцсети ВКонтакте.

Согласно кадрам видеозаписи, сделанной одним из них, вода покрывает всю территорию вольера.

В зоопарке пояснили, что зимой земля на этом участке сильно просела. Из-за этого в вольер с волками также набирается вода из соседних вольеров.

"Вольер этот у нас новый, в эксплуатации - с лета 2020 года, мы не думали, что будет такая ситуация весной, что вода будет плохо уходить. Мы не оставляли волков просто в этой луже на авось, а откачивали и откачиваем воду, но она возвращается. После откачки через время вода опять нальется, а сотрудник снова ее откачает", - рассказали в зоопарке.

(вольер после откачки воды, фото из группы зоопарка в соцсети ВКонтакте)

В перспективе администрация зоопарка планирует поднять вольер, чтобы вода быстрее уходила, а также провести необходимые трубы и канавы.

Напомним, в балахнинский зоопарк из нижегородского "Мишутки" в августе 2020 года переехали шесть волков, а в октябре того же года - две волчицы.