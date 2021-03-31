инвест-проект
Океанариум появится на Гребном канале
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 13 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
13 апреля 2021 13:35  [84] Около 2 тысяч жителей Тоншаевского района проголосовали за проекты "Вам решать"
13 апреля 2021 13:13  [65] Минстрой запускает горячую линию по вопросам голосования за объекты благоустройства
13 апреля 2021 12:46  [97] Более половины районов Нижегородской области за сутки не зарегистрировали заболевших COVID-19
13 апреля 2021 12:17  [108] Вольер с волками в зоопарке Балахны затопило водой
13 апреля 2021 12:08  [260] Повторные заражения коронавирусом вызваны его штаммами, - эксперт РАН
13 апреля 2021 12:00  [112] "Школа №3 в городе Лысково должна открыться после капремонта к новому учебному году", - Евгений Люлин
13 апреля 2021 11:37  [180] Размыв грунта произошел под опорами Молитовского моста в Нижнем Новгороде
13 апреля 2021 11:35  [125] Прокуратура обязала мэрию Сарова оборудовать 154 площадки для складирования ТКО
13 апреля 2021 11:21  [181] Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 13 апреля
13 апреля 2021 10:43  [148] Движение транспорта перекроют в центре Нижнего Новгорода из-за репетиции парада
Общество

Более половины районов Нижегородской области за сутки не зарегистрировали заболевших COVID-19

13 апреля 2021 12:46  [97] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 31 районе Нижегородской области. Об этом 13 апреля сообщили в правительстве региона.

Всего в Нижегородской области 52 муниципалитета. Таким образом, новых случаев коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не обнаружено более, чем в половине районов области.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 110 677 человек, из которых 48 449 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 62 228 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставлен 107 жителям.

По количеству заболевших в областном центре лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 11 895 жителей (21 заболевший за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 426 человек, за сутки коронавирус подтвердился у 13 жителей), Советский (6 838, +13 заболевших), Московский (5 136, еще 20 заболевший), Канавинский (4 958, +8 человек), Сормовский (4 930, еще 24 инфицированных), Приокский (3 740, +4 заболевших) и Нижегородский (3 526, за сутки - на четверых заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 8 940 заболевших жителей), Бор (5 512), Павловский (2 932), Балахнинский (2 818), Выксунский (2 779), Богородский (2 487) и Городецкий (2 473).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Инфекция Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph