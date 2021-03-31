Более половины районов Нижегородской области за сутки не зарегистрировали заболевших COVID-19 Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 31 районе Нижегородской области. Об этом 13 апреля сообщили в правительстве региона.

Всего в Нижегородской области 52 муниципалитета. Таким образом, новых случаев коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не обнаружено более, чем в половине районов области.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 110 677 человек, из которых 48 449 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 62 228 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставлен 107 жителям.

По количеству заболевших в областном центре лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 11 895 жителей (21 заболевший за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 426 человек, за сутки коронавирус подтвердился у 13 жителей), Советский (6 838, +13 заболевших), Московский (5 136, еще 20 заболевший), Канавинский (4 958, +8 человек), Сормовский (4 930, еще 24 инфицированных), Приокский (3 740, +4 заболевших) и Нижегородский (3 526, за сутки - на четверых заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 8 940 заболевших жителей), Бор (5 512), Павловский (2 932), Балахнинский (2 818), Выксунский (2 779), Богородский (2 487) и Городецкий (2 473).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.