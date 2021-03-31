Минстрой запускает горячую линию по вопросам голосования за объекты благоустройства Общество

Минстрой запускает горячую линию по вопросам голосования за объекты благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ РФ.

Согласно информации, горячая линия будет работать за неделю до старта голосования на платформе с 19 апреля по 30 мая, в круглосуточном режиме.

Единый бесплатный номер 8 (800) 600-20-13 будет доступен для каждого гражданина из любого уголка России.

Жители смогут получить консультативную помощь по вопросам работы платформы, проведения рейтингового голосования, возможности и формата внесения личного вклада в развитие своего города.

В каждом регионе, в том числе и в Нижегородской области, будут работать региональные горячие линии, на которые жители смогут обратиться за разъяснениями по конкретным проектам или территориям в своем городе.

Получить консультацию можно будет и у волонтеров: в каждом регионе на протяжении всего периода голосования будет функционировать волонтерский штаб. Волонтеры ответят на вопросы об объектах, по которым проводится голосование, расскажут о федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".