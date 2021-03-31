Около 2 тысяч жителей Тоншаевского района проголосовали за проекты "Вам решать" Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Около 2 тысяч жителей Тоншаевского района проголосовали за проекты, инициированные в рамках проекта "Вам решать!". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В частности, по данным на 12 апреля проголосовало 1 982 тоншаевца. Для удобства граждан техническую помощь при голосовании оказывают волонтеры во время проведения различных мероприятий.

Так, например, на днях в Доме культуры р.п. Тоншаево проходил фестиваль детского творчества "Маленькая страна". Перед началом мероприятия все желающие могли принять участие в голосовании за инициативы проекта "Вам решать".

"На территории Тоншаевского района планируется к реализации 10 проектов. Чтобы вовлечь всех желающих в голосование за инициативы проекта "Вам решать", были подготовлены и обучены волонтеры. Помощь требовалась, в основном, пожилым людям, у которых нет доступа в интернет или не умеют им пользоваться. На фестиваль "Маленькая страна" пришли родители, бабушки и дедушки юных артистов. Перед началом мероприятия волонтеры помогали всем желающим проголосовать, выбрав один из предложенных вариантов", - рассказал глава МСУ Тоншаевского муниципального района Станислав Стремин.

Напомним, проголосовать в поддержку инициативного проекта можно на сайте вамрешать.рф или через call-центр по телефону: 8-800- 222-79-45. Именно активность граждан при голосовании станет для конкурсной комиссии ключевым показателем при принятии решения о поддержке проектов.

До 15 апреля 2021 года нижегородцы могут отдать свой голос за тот или иной объект, представленный в списке на портале вамрешать.рф. Всего инициировано 893 объекта общей стоимостью 982 млн рублей в 8 категориях: "Наши дороги", "Наш двор", "Все лучшее – детям!", "Наша инфраструктура", "Наша память", "Спорт для всех!", "Общественные пространства" и "Наша инициатива".

По данным на 12 апреля 2021 года участие в голосовании уже приняли 291 683 жителя региона.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил нижегородцев за активное голосование.

"Спасибо всем, кто уже отдал свой голос. Голосование проходит очень активно. Есть яркие примеры, когда люди проводят настоящие информационные кампании в соцсетях в поддержку своих проектов, привлекают земляков к голосованию. Это показатель правильности выбранного формата работы", - сказал Глеб Никитин.

Конкурсный отбор инициативных проектов будет осуществляться конкурсной комиссией на основании критериев конкурсного отбора до 1 мая 2021года.

Всего в этом году на реализацию инициативных проектов выделено из областного бюджета 730 млн рублей. Все проекты будут реализованы в текущем году.