Администрация Нижнего Новгорода возобновила закупку ретро-трамваев Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Администрация Нижнего Новгорода возобновила закупку ретро-трамваев. Об этом сообщается на сайте закупок.

Согласно размещенной информации, цена контракта осталась прежней - 945,9 млн рублей.

Компания, которая победит в торгах, должна будет приобрести трамваи самостоятельно, после чего передать их Нижнему Новгороду во временное владение и пользование до 25 декабря 2026 года. После этого администрация Нижнего Новгорода планирует их выкупить.

Окончание приема заявок - 28 апреля.

Напомним, что на приобретение трамвайных вагонов в бюджет города на 2022-2023 годы заложено почти 400 млн рублей.

Ранее сообщалось, что новые трамваи поступят в Нижний Новгород летом 2021 года.