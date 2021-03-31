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Администрация Нижнего Новгорода возобновила закупку ретро-трамваев. Об этом сообщается на сайте закупок.
Согласно размещенной информации, цена контракта осталась прежней - 945,9 млн рублей.
Компания, которая победит в торгах, должна будет приобрести трамваи самостоятельно, после чего передать их Нижнему Новгороду во временное владение и пользование до 25 декабря 2026 года. После этого администрация Нижнего Новгорода планирует их выкупить.
Окончание приема заявок - 28 апреля.
Напомним, что на приобретение трамвайных вагонов в бюджет города на 2022-2023 годы заложено почти 400 млн рублей.
Ранее сообщалось, что новые трамваи поступят в Нижний Новгород летом 2021 года.
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