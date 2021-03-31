Ремонт Плац-парадной площади начался в Нижегородском кремле Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Ремонт Центральной, или как ее еще называют - Плац-парадной, площади начался в Нижегородском кремле. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Площадь расположена между первым и вторым административными корпусами. Чуть позже начнется укладка тротуара вдоль первого и девятого корпусов, вдоль филармонии и перед первым корпусом.

Работы предусматривают создание новых пешеходных маршрутов - вдоль здания Законодательного собрания и в сторону Никольской башни, а также ликвидацию неудобных маршрутов и сокращение автодорожного покрытия.

На Центральной площади заменят гранитное мощение, реконструируют лестницы c парапетами. Для маломобильных групп населения предусмотрена установка пандусов и тактильная плитка. Также здесь заменят старые фонари лампового накаливания на энергосберегающие светильники. Планируется создать декоративную подсветку Михайло-Архангельского собора, памятника князю Георгию Всеволодовичу и святителю Симону Суздальскому.

Кроме того, на площади будет высажено 68 деревьев и более 11 тысяч декоративных кустарников, которые создадут 172 метра живой изгороди. Вдоль площади предусмотрена высадка сортовой мелколистной липы.

Ремонт проводится в рамках комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль кремля: стены и башни, 1500-1511". Ремонтные работы выполнит ООО "Управляющая компания "Возрождение". Торговый дом" (Санкт-Петербург), победившее в конкурсе.

Срок реализации проекта - до 31 июля 2021 года, сумма контракта – 235,78 млн рублей.

Напомним, что сейчас в целом на территории Кремля начинается масштабная реконструкция объектов. Площадки огорожены забором, и попасть на них нельзя. Полностью завершить работы планируется к августу. Напомним, что реставрация территории Кремля ведется к 800-летию Нижнего Новгорода.