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Общество

Около 4 тысяч деревьев и 50 тысяч кустарников высадят в Нижнем Новгороде в 2021 году

13 апреля 2021 15:03  [67] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Около 4 тысяч деревьев и более 50 тысяч кустарников высадят в Нижнем Новгороде в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Согласно информации, в текущем году будет высажено вдвое больше деревьев и кустарников, чем в 2020 году.

Кроме того, предусмотрено почти трехкратное увеличение финансирования на содержание объектов озеленения.

По словам главы города Юрия Шалабаева, это позволит существенно повысить качество работ по уборке и уходу за зелеными насаждениями.

Напомним, что с 5 апреля в городе стартовал месячник по благоустройству. Мероприятия продлятся до 15 мая. На городских субботниках коммунальщики и добровольцы не только очистят дороги от песка и грязи, соберут мусор после таяния снега, но и проведут дополнительное озеленение территорий.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода озеленение
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