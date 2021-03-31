Около 4 тысяч деревьев и 50 тысяч кустарников высадят в Нижнем Новгороде в 2021 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Около 4 тысяч деревьев и более 50 тысяч кустарников высадят в Нижнем Новгороде в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Согласно информации, в текущем году будет высажено вдвое больше деревьев и кустарников, чем в 2020 году.

Кроме того, предусмотрено почти трехкратное увеличение финансирования на содержание объектов озеленения.

По словам главы города Юрия Шалабаева, это позволит существенно повысить качество работ по уборке и уходу за зелеными насаждениями.

Напомним, что с 5 апреля в городе стартовал месячник по благоустройству. Мероприятия продлятся до 15 мая. На городских субботниках коммунальщики и добровольцы не только очистят дороги от песка и грязи, соберут мусор после таяния снега, но и проведут дополнительное озеленение территорий.