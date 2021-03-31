инвест-проект
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Океанариум появится на Гребном канале
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Культура и отдых
13 апреля 2021 16:04  [91] Призовой фонд литературной премии "Болдинская осень" увеличен до 3 млн рублей
12 апреля 2021 19:28  [205] Роскосмос и Intel примут участие в модернизации нижегородского планетария
12 апреля 2021 14:36  [428] Свыше 15 премьер ожидается на Сахаровском фестивале в Нижнем Новгороде
11 апреля 2021 12:05  [228] Три нижегородки вышли в финал конкурса "Мастера гостеприимства"
10 апреля 2021 12:03  [637] Старообрядчество, курсы по туризму и НХП: нижегородцы представили проекты на полуфинале конкурса "Мастера гостеприимства"
09 апреля 2021 16:11  [308] "Паганини трубы" Сергей Накаряков посетит в июле Нижний Новгород
09 апреля 2021 09:40  [1177] Фестиваль "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде с 9 по 23 июля в пятый раз
07 апреля 2021 10:36  [439] Российско-французский фестиваль "Зеленая неделя" пройдет в Нижегородской области
07 апреля 2021 08:42  [267] Выставка "Александр Невский. 800 лет с Россией" откроется в Нижнем Новгороде
06 апреля 2021 12:46  [414] Юбилейный вечер главного балетмейстера Нижегородского театра им. Пушкина состоится 8 апреля
Культура и отдых

Призовой фонд литературной премии "Болдинская осень" увеличен до 3 млн рублей

13 апреля 2021 16:04  [91] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Литературная премия "Болдинская осень" в 2021 году пройдет в обновленном формате. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, в текущем году премия станет всероссийской и ее общий призовой фонд увеличится с 90 тысяч до 3 млн рублей.

Авторам, удостоенным премии, будет присвоено звание победителей, им вручат дипломы и денежные призы до 800 тысяч рублей. Также будут присуждаться поощрительные премии в размере 50 тысяч рублей номинантам "коротких списков" в каждой из трех номинаций.

Глава региона добавил, что премия станет действительно большим событием в культурной жизни региона. "Помимо чествования самих победителей "Болдинской осени", в учреждениях культуры пройдут разные мероприятия, связанные с именем Александра Сергеевича Пушкина и историей нижегородской земли", - добавил Глеб Никитин.

В этом году поменяются и сроки проведения конкурса. Заявки на соискание премии "Болдинская осень" будут приниматься с 1 мая по 13 июня. После этого в течение месяца экспертный совет сформирует так называемые длинные списки номинантов, а из них с 19 июля по 31 августа жюри отберет произведения, которые войдут в "короткие списки".

По словам губернатора Нижегородской области, премию будут вручать в последние выходные сентября.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Литература
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph