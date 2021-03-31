Призовой фонд литературной премии "Болдинская осень" увеличен до 3 млн рублей Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Литературная премия "Болдинская осень" в 2021 году пройдет в обновленном формате. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, в текущем году премия станет всероссийской и ее общий призовой фонд увеличится с 90 тысяч до 3 млн рублей.

Авторам, удостоенным премии, будет присвоено звание победителей, им вручат дипломы и денежные призы до 800 тысяч рублей. Также будут присуждаться поощрительные премии в размере 50 тысяч рублей номинантам "коротких списков" в каждой из трех номинаций.

Глава региона добавил, что премия станет действительно большим событием в культурной жизни региона. "Помимо чествования самих победителей "Болдинской осени", в учреждениях культуры пройдут разные мероприятия, связанные с именем Александра Сергеевича Пушкина и историей нижегородской земли", - добавил Глеб Никитин.

В этом году поменяются и сроки проведения конкурса. Заявки на соискание премии "Болдинская осень" будут приниматься с 1 мая по 13 июня. После этого в течение месяца экспертный совет сформирует так называемые длинные списки номинантов, а из них с 19 июля по 31 августа жюри отберет произведения, которые войдут в "короткие списки".

По словам губернатора Нижегородской области, премию будут вручать в последние выходные сентября.