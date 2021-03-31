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Общество

Нижегородская социальная отрасль в 2020 году профинансирована на 40 млрд рублей

13 апреля 2021 16:23  [74] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА Нижний Новгород

Суммарное финансирование социальной отрасли Нижегородской области в 2020 году превысило 40 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Губернатор пояснил, что отрасль объединяет 19,5 тысячи сотрудников, 238 государственных учреждений и более 50 - негосударственных.

Итоги работы за 2020 год и задачи развития отрасли в текущем году обсудили участники расширенного заседания коллегии министерства социальной политики региона 13 апреля 2021 года.

"Социальная отрасль Нижегородской области в 2020 году была профинансирована более чем на 40 млрд рублей. Свыше миллиона человек получают меры социальной поддержки, более 100 тысяч нижегородцев ежегодно пользуются разными видами социальных услуг", - заявил Глеб Никитин.

Он также подчеркнул, что особо актуальной деятельность социальных учреждений стала в прошедшем году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

"Большая нагрузка легла не только на медицину, но и на социальную сферу. Значительно возросло число людей, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в помощи государства. Можно констатировать, что новые федеральные и региональные меры поддержки были приняты своевременно, они оказались крайне востребованными. Даже работая в нелегких условиях пандемии, социальная сфера региона справилась с задачами. Это, безусловно, заслуга всех сотрудников, и сегодня я хочу сказать им спасибо", - добавил Глеб Никитин.

Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, 25 марта 2021 года на проектном комитете по модернизации медико-социальной сферы были определены основные направления развития отрасли на ближайшую перспективу.

"Главная цель предстоящих изменений - смещение вектора внимания от системы к человеку. Это значит, что основой нашей работы должны стать реальные потребности и нужды людей. И именно на это необходимо направить все имеющиеся у нас ресурсы социальных служб. Мы решили сделать "бесшовную" систему сопровождения и кураторства наших подопечных, чтобы и медицина, и образование, и социальная поддержка составляли комплекс мер, которые мы сегодня имеем и которые появятся в ближайшей перспективе. В этом смысле Нижегородская область – пионер", - рассказал Давид Мелик-Гусейнов.

Заместитель председателя Законодательного собрания региона Ольга Щетинина напомнила, что первые практики социальной работы с семьями внедрялись именно на территории Нижегородской области.

"Наша область часто становится первопроходцем, пилотным регионом, реализуя у себя многие социальные проекты. Например, это внедрение практики заключения социальных контрактов, когда мы не просто оказываем материальную помощь семье в трудной жизненной ситуации, а помогаем найти работу, пройти дополнительное обучение и даже начать свой бизнес. Есть у нас и опыт реализации концепции непрерывного сопровождения людей с расстройством аутистического спектра. Сейчас у таких семей есть возможность получить необходимую консультацию у специалистов, пройти раннюю диагностику на выявление болезни, посещать реабилитационные занятия. В год пандемии мы максимально продуктивно сотрудничали и с нашими коллегами из Государственной Думы, и с правительством региона, оперативно приняв необходимые законопроекты для поддержки социально незащищенной категории граждан", - сказала Ольга Щетинина.

"Нижегородская область, действительно, не в первый раз становится родоначальником очень серьезных изменений. И сегодня мы решили с вами стать первыми, кто будет двигаться от системы к человеку и от категорий к потребностям. И самыми важными для нас должны стать не уязвимость человека, а его потребности, которые необходимо удовлетворить. Каждое действие, каждое начинание, каждая выплата или признание человека, нуждающегося в получении помощи, должны приводить к изменению качества его жизни", - добавила советник губернатора Нижегородской области в социальной сфере, автор проекта ОНФ "Регион заботы" Нюта Федермессер.

В ходе расширенного заседания коллегии семерым сотрудникам были торжественно вручены благодарности губернатора Нижегородской области, еще семеро сотрудников получили благодарственные письма областного Законодательного собрания.

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Теги:
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