Нижегородский бюджет в апреле пополнится за счет федерации на 1,6 млрд рублей Экономика

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 13 апреля внес в Законодательное собрание региона проект поправок в бюджет на 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно проекту, сумму безвозмездных поступлений из федерального бюджета планируется увеличить более чем на 1,6 млрд рублей.

"Нижегородская область получает из федерального бюджета более 1,4 млрд рублей на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные дороги". В частности, региону раньше, чем было запланировано, выделяются средства на завершение строительства развязки в Ольгине, что позволит нам сдать этот важнейший объект досрочно, в юбилейный для города год. Также дополнительное финансирование будет направлено на другие участки национального проекта", – отметил Глеб Никитин.

По словам губернатора Нижегородской области, 64,6 млн рублей федеральных средств будет направлено на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусом, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и 28,7 млн рублей – на строительство перехватывающей парковки на 700 мест для туристского транспорта на пересечении улиц Пантурова и Марагина в Дивееве.

"Развитие инфраструктуры в этом районе важно для проекта создания паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров", который реализуется при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина. Мы работаем над тем, чтобы создать здесь комфортные условия для местных жителей, паломников и туристов", – пояснил губернатор.

Еще более 250 млн рублей дополнительно из регионального бюджета предусмотрено на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан. На организацию и проведение детских профильных экологических лагерей в 2021 году планируется выделить 5,5 млн рублей.

При принятии поправок Заксобранием региона доходы областного бюджета на 2021 год будут увеличены на 2,3 млрд рублей, до 205,4 млн рублей, расходы возрастут на 3,2 млрд рублей, до 228,1 млн рублей.