Жители Кстовского района голосуют за модернизацию уличного освещения по проекту "Вам решать!" Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Глава МСУ Кстовского района Андрей Чертков 13 апреля встретился местными жителями, чтобы обсудить ход онлайн-голосования за инициативы проекта "Вам решать!". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На встрече присутствовали представители инициативной группы проекта "Модернизация и строительство сетей уличного освещения на территории города Кстово", который был заявлен на конкурсный отбор.

Проект включает в себя установку новых опор и светильников на участках улиц Свободы, Кстовской, на пешеходной дорожке от ул.Ступишина до села Великий Враг, на спортивной площадке в 8-м микрорайоне, на ул. Вишенской и прилегающих территориях, на участках ул. Больничной, пер. Больничного, ул. Советской. Общая стоимость работ составит 4,338 млн рублей.

"Проблемы освещения в Кстовском районе действительно существуют, этими вопросами необходимо заниматься. Мы решили выдвинуть в этом году проект модернизации освещения в связи с тем, что выходим на энергосервисный контракт. Считаем, что вместе с проектом по строительству дополнительного освещения в рамках "Вам решать!" за 2021-2022 годы мы разберемся и с вопросом освещения Кстова. Жители очень активно голосуют за этот проект. На сегодняшний день инициативу модернизации сетей освещения поддержало более 1 300 граждан", - сказал Андрей Чертков.

Напомним, проголосовать в поддержку инициативного проекта можно на сайте вамрешать.рф или через call-центр по телефону: 8-800- 222-79-45. Именно активность граждан при голосовании станет для конкурсной комиссии ключевым показателем при принятии решения о поддержке проектов.

До 15 апреля 2021 года нижегородцы могут отдать свой голос за тот или иной объект, представленный в списке на портале вамрешать.рф. Всего представлено 893 объекта общей стоимостью 982 млн рублей в 8 категориях: "Наши дороги", "Наш двор", "Все лучшее – детям!", "Наша инфраструктура", "Наша память", "Спорт для всех!", "Общественные пространства" и "Наша инициатива".

По данным на 12 апреля 2021 года 291 683 человека приняли участие в голосовании за инициативы, поданные на рассмотрение конкурсной комиссии губернаторского проекта "Вам решать!".

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил нижегородцев за активное голосование.

"Спасибо всем, кто уже отдал свой голос. Голосование проходит очень активно. Есть яркие примеры, когда люди проводят настоящие информационные кампании в соцсетях в поддержку своих проектов, привлекают земляков к голосованию. Это показатель правильности выбранного формата работы", - сказал Глеб Никитин.

Конкурсный отбор инициативных проектов будет осуществляться конкурсной комиссией на основании критериев конкурсного отбора до 1 мая 2021года.

Всего в этом году на реализацию инициативных проектов выделено из областного бюджета 730 млн рублей. Все проекты будут реализованы в текущем году.