Минстрой РФ привел в пример Нижегородскую область по развитию инфраструктурных и строительных объектов Политика

Минстрой РФ привел в пример Нижегородскую область по как регион с проектами жилищного строительства и параллельным развитием инфраструктуры. Замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин отметил нижегородский регион в ходе совещания по развитию жилищного строительства через механизм инфраструктурных облигаций.

Как сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области, глава региона Глеб Никитин принял участие в совещании, которое состоялось в рамках ВКС.

"В тех регионах, где инвестиционной себестоимости реализации проекта практически нет, можно воспользоваться механизмом бюджетных кредитов, которые дадут возможность для реализации проектов. Например, в Нижегородской области за счет реализации жилищного проекта строится большое количество сопутствующей инфраструктуры, эффект от которой регион получит через увеличение поступления налогов. Так делать можно и так делать нужно. Важно оценивать не только проект жилищного строительства, пусть даже комплексного развития территорий, но и иные объекты, сопутствующие его реализации", - сказал Никита Стасишин.

По словам губернатор Нижегородской области, наш регион заявлен в качестве одного из девяти пилотных областей для участия в программе инфраструктурных облигаций. "В качестве механизма финансирования комплексных проектов планируем активно привлекать инфраструктурные облигации. Речь идет о строительстве инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Ольгина и Новинок", - сообщил Глеб Никитин.

По информации АНО "Проектный офис стратегии развития Нижегородской области", за счет привлечения средств от размещения инфраструктурных облигаций планируется профинансировать строительство магистральных сетей водоснабжения/водоотведения и нового водозабора для освоения территорий на южной границе Нижнего Новгорода. Также для развития данных территорий необходимо строительство части дублера проспекта Гагарина, проходящей непосредственно по застраиваемым территориям. Для запуска целого ряда инвестиционных проектов в исторической части города необходимо профинансировать затраты на берегоукрепление и инженерную защиту склонов.

Напомним, одновременное развитие жилищного строительства и реализация инфраструктурных и социальных проектов в регионе уже практикуется. В частности, Нижегородская область активно участвует в программе "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда".