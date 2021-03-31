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Спорт

"Финал Восьми" баскетбольной Лиги Чемпионов 2020-2021 пройдет в Нижнем Новгороде

13 апреля 2021 19:25  [78] Спорт

"Финал Восьми" баскетбольной Лиги Чемпионов 2020-2021 пройдет в Нижнем Новгороде с 5 по 9 мая, сообщает пресс-служба БК "Нижний Новгород".

Стоит отметить, что "Финал Восьми" традиционно проводится в городе одного из клубов-участников решающий стадии. Ранее розыгрыш главного трофея принимали испанский Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна, бельгийский Антверпен и дважды греческие Афины. Теперь в историю Лиги Чемпионов будет вписан и Нижний Новгород.

В сезоне 2020-2021 БК "Нижний Новгород" стал первой командой из 16, обеспечившей себе участие в Ф8. Нижегородцы уверенно выиграли в четырех матчах подряд у французского "Страсбур", дважды турецкого "Тюрк Телекома" и греческого АЕКа и досрочно стали победителями группы "К".

Вместе с БК "Нижний Новгород" за главный трофей будут бороться "Сарагоса" (Испания), "Нимбурк" (Чехия), "Хапоэль Холон" (Израиль), "Сан-Пабло Бургос" (Испания), "Тенерифе" (Испания), "Каршияка" (Турция), "Страсбур" (Франция).

"Финал Восьми" пройдет в пять дней:

5 мая - два матча 1/4 финала
6 мая - два матча 1/4 финала
7 мая - два матча 1/2 финала
8 мая - выходной день
9 мая - матч за 3-е место, финал

Пары четвертьфинала будут определены на церемонии жеребьевки, которая состоится в пятницу, 16 апреля. Победители групп в Топ-16 сыграют против команд, занявших вторые места.

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Теги:
Баскетбол БК Нижний Новгород Спорт
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