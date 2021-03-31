Нижний сегодня: главные события дня Общество

Повторные заражения коронавирусом вызваны его штаммами, - эксперт РАН

Заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что повторное заболевание COVID-19 происходит после заражения штаммами коронавируса, а не его первоначальной версией. Основных штаммов нового коронавируса семь: GR, G, GH, O, S, L и V. Все началось со штамма L - именно его обнаружили в китайском Ухане в декабре 2019 года.

Военный парад пройдет на Нижневолжской набережной 9 мая

Военный парад в Нижнем Новгороде 9 мая пройдет на Нижневолжской набережной 9 мая. Сейчас уже началась подготовка к празднованию Дня победы. Первая тренировка механизированной колонны состоится 20 апреля.

Администрация Нижнего Новгорода возобновила закупку ретро-трамваев

Предыдущая закупка была отменена для того, чтобы внести уточнения в документацию. Сейчас объявлен повторный аукцион - цена контракта осталась прежней - 945,9 млн рублей.

СК возбудил уголовное дело после пропажи 6-летней Эвелины Яцик из Дзержинска

Девочка пропала 10 апреля. Ее отец забрал дочь без согласия бывшей жены - матери ребенка. Сейчас в отношении 32-летнего иностранца, подозреваемого в похищении ребенка, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетней".

Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 13 апреля

По данным на 13 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 110 677 человек, в том числе 201 новый случай заболевания коронавирусом выявлен за прошедшие сутки, а днем ранее - 212 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 13 апреля составляет 0.91.

Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в ТРЦ "Седьмое небо" 13 апреля

Пункт расположен в зоне фудкорта ТРЦ. Вакцинацию проводят специалисты государственной поликлиники №51. Прививка осуществляется препаратом "Спутник V".

Размыв грунта произошел под опорами Молитовского моста в Нижнем Новгороде

Из-за протечек через деформационный шов произошел локальный провал плиток укрепления конуса (площадь 5 кв.м.). Размыв не представляет опасности для сооружения

Ремонт Плац-парадной площади начался в Нижегородском кремле

Ремонт Центральной, или как ее еще называют - Плац-парадной, площади начался в Нижегородском кремле. Чуть позже начнется укладка тротуара вдоль первого и девятого корпусов, вдоль филармонии и перед первым корпусом. В целом работы предусматривают создание новых пешеходных маршрутов, а также ликвидацию неудобных маршрутов и сокращение автодорожного покрытия.