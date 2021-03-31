"Новые люди" помогут создать уголки с книгами в нижегородских поликлиниках и детскую площадку в Железнодорожном Общество

Фото: пресс-служба партии

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Три проекта жителей Нижнего Новгорода получили финансирование в рамках всероссийского конкурса "Марафон идей" партии "Новые люди". Об этом сообщает корреспондент по итогам регионального финала, который состоялся 13 апреля 2021 года.

Речь идет о конкурсе по поддержке социальных инициатив жителей, где каждый мог презентовать идею по улучшению жизни на отдельных территориях или на уровне страны.

"Мы хотели вовлечь жителей страны в нашу работу. Показать, что даже небольшими проектными действиями мы можем менять наше окружение. Чтобы люди перестали ждать, что все сделают за них, а начали менять мир здесь и сейчас", - рассказал секретарь нижегородского отделения партии "Новые люди" Михаил Ходин.

Конкурс проводился с 12 февраля по 12 марта во всех регионах присутствия партия. В нем приняли участие 15327 человек из 65 областей. В каждой из них было выбрано 10 лучших идей, которые прошли в финал.

Жители Нижегородской области предложили 251 инициативу. Каждый из участников претендовал на определенное финансирование для реализации своей идеи.

По итогам защиты проектов экспертное жюри распределило заложенное конкурсом финансирование в размере 300 тысяч рублей между тремя победителями.

Самую крупную сумму в 140 тысяч рублей получил житель Борского района Сергей Сайгин. Он попросил средства на модернизацию детской площадки в поселке Железнодорожный. Она была установлена в 2019 году по региональной программе софинансирования. По словам Сергея Сайгина, это единственная современная площадка в поселке.

Сейчас она представляет собой шесть элементов для детей в возрасте от 5 до 12 лет. Запланированная установка двух больших игровых комплексов и карусели отложилась до 2025 года, поэтому жители поселка приняли решение о поиске других источников финансирования. Как сообщил журналистам участник, начать работы планируется уже через месяц-полтора.

Екатерине Федосеевой из Нижнего Новгорода было предоставлено 100 тысяч рублей на реализацию ее проекта "Dog fun". На эти средства девушка планирует привести в порядок существующую площадку для выгула и дрессировки собак в Автозаводском районе. В частности, планируется устроить песчаное покрытие, установить ограждения и тренировочное оборудование.

Нижегородец Александр Смыслов предложил идею по установке в детских поликлиниках Нижегородского района этажерок с книгами. Это будут специальные книжные уголки для детей и родителей. Он отметил, что в очереди детям зачастую нечем заняться. Партия выделила на реализацию проекта 60 тысяч рублей. Отметим, что участник оценил установку этажерок в одной больнице в 20 тысяч рублей. Таким образом, книжные уголки появятся не менее, чем в трех поликлиниках.

Многие проекты нижегородцев войдут в программу партии, а их авторов пригласили стать экспертами комитетов.

Также в финале были представлены проекты: акселератор по поддержке молодых предпринимателей, курсы вождения для людей с ограниченными возможностями, обучение написанию научных статей, круглогодичная теплица для садоводства жителей Дзержинска, установка питьевых фонтанчиков и др.

"Сейчас мы собрали базу идей, с которыми будем работать. В первую очередь, мы будем отслеживать реализацию проектов участников, кто сегодня был в финале. С остальными заявками мы также планируем работать и передадим их в комитеты для доработки. Лучшие идеи войдут в программу кандидатов, которые будут участвовать в выборах в Госдуму этой осенью", - сказала координатор партии "Новые люди" Мария Демина.