Более 200 обращений о подтоплении территорий отработал ЦУР Нижегородской области с начала апреля

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Более 200 обращений о подтоплении территорий отработал Центр управления регионом (ЦУР) Нижегородской области с начала апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Согласно информации, сообщения нижегородцев в социальных сетях зафиксировала система мониторинга "Инцидент Менеджмент".
Половина таких обращений поступила от жителей Нижнего Новгорода.
В частности, на минувшей неделе после сообщения родителей откачали воду у школы №161 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. В Балахне, на улице Рязанова, местные жители пожаловались на то, что вода начала затапливать территорию детского сада. В селе Вад, на улице Подводника Горбунова, талая вода затопила подвалы жилых домов.
Откачка воды проводится по всем адресам, указанным в заявках.
Напомним, что ледоход начался на Оке в Нижегородской области.
В МЧС пояснили, что паводок в этом году в Нижегородской области начался несколько позже, чем обычно. Во время облета стало известно, что ледоход идет по Оке со стороны Мурома.
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