Более 200 обращений о подтоплении территорий отработал ЦУР Нижегородской области с начала апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 200 обращений о подтоплении территорий отработал Центр управления регионом (ЦУР) Нижегородской области с начала апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, сообщения нижегородцев в социальных сетях зафиксировала система мониторинга "Инцидент Менеджмент".

Половина таких обращений поступила от жителей Нижнего Новгорода.

В частности, на минувшей неделе после сообщения родителей откачали воду у школы №161 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. В Балахне, на улице Рязанова, местные жители пожаловались на то, что вода начала затапливать территорию детского сада. В селе Вад, на улице Подводника Горбунова, талая вода затопила подвалы жилых домов.

Откачка воды проводится по всем адресам, указанным в заявках.

Напомним, что ледоход начался на Оке в Нижегородской области.

В МЧС пояснили, что паводок в этом году в Нижегородской области начался несколько позже, чем обычно. Во время облета стало известно, что ледоход идет по Оке со стороны Мурома.