Свет и горячую воду частично отключили в восьми домах Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет и горячую воду частично отключили в восьми домах в Ленинском и Канавинском районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Под отключение попали дома №32а, 52, 54а по ул. Гороховецкая, где с 9:00 нет горячей воды. Поставка коммунальной услуги возобновится к 15:00.

Также в домах №28, 28а, 28б, 28г и 30 по пр. Ленина планируется отключение электроснабжения с 14:00 до 17:00.

Это связано с проведением плановых работ на сетях.

Напомним, что накануне отопление и горячую воду отключали в пяти домах Нижнего Новгорода.