инвест-проект
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Океанариум появится на Гребном канале
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
14 апреля 2021 10:30  [2] Свет и горячую воду частично отключили в восьми домах Нижнего Новгорода
14 апреля 2021 09:57  [101] Авиакомпании рассказали об условиях возврата и обмена билетов в Турцию и Танзанию
14 апреля 2021 09:20  [123] "Новые люди" помогут создать уголки с книгами в нижегородских поликлиниках и детскую площадку в Железнодорожном
14 апреля 2021 09:06  [89] Более 200 обращений о подтоплении территорий отработал ЦУР Нижегородской области с начала апреля
13 апреля 2021 20:41  [201] Нижний сегодня: главные события дня
13 апреля 2021 19:59  [229] Набережную Гребного канала начали благоустраивать в Нижнем Новгороде
13 апреля 2021 19:33  [227] Стало известно о ходе установки новых уличных светильников в Нижнем Новгороде
13 апреля 2021 18:57  [150] Глеб Никитин принял участие в награждении нижегородских спортсменов
13 апреля 2021 18:35  [235] USB-зарядки хотят установить в муниципальных автобусах Нижнего Новгорода
13 апреля 2021 17:48  [275] Жители Кстовского района голосуют за модернизацию уличного освещения по проекту "Вам решать!"
Общество

Свет и горячую воду частично отключили в восьми домах Нижнего Новгорода

14 апреля 2021 10:30  [2] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет и горячую воду частично отключили в восьми домах в Ленинском и Канавинском районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Под отключение попали дома №32а, 52, 54а по ул. Гороховецкая, где с 9:00 нет горячей воды. Поставка коммунальной услуги возобновится к 15:00.

Также в домах №28, 28а, 28б, 28г и 30 по пр. Ленина планируется отключение электроснабжения с 14:00 до 17:00.

Это связано с проведением плановых работ на сетях.

Напомним, что накануне отопление и горячую воду отключали в пяти домах Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Канавинский район Ленинский район Ремонтные работы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph