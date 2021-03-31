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Бизнес

Образовательная платформа "Сферум" включена в реестр отечественного ПО

14 апреля 2021 11:11  [50] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Образовательная платформа "Сферум" включена в реестр отечественного программного обеспечения (ПО). Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Ростелеком".

Согласно информации, информационно-коммуникационная образовательная платформа "Сферум" была разработана компанией "Цифровое образование" (совместное предприятие "Ростелекома" и Mail.ru Group).

Платформа также включена в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных.

"Сферум" позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. Платформа основана на технологиях социальной сети "ВКонтакте", а "Ростелеком" обеспечивает цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами. Пользоваться платформой можно через мобильное приложение "Сферум" для iOS и Android и на сайте.

"Сферум" прошел тестирование и успешно используется в более чем 2,2 тысячах школах в 15 пилотных регионах РФ, его пользователями уже стали свыше 70 тысяч человек. Сейчас платформа позволяет проводить групповые видеоконференции для 100 участников, дистанционно подключать к уроку весь класс или отдельных учеников, создавать чаты, делиться образовательным контентом (фотографиями, видео, презентациями и другими материалами), создавать сообщества школ.

В ближайшее время на платформе появится возможность регистрации родителей. Это позволит проводить дистанционные родительские собрания, расширит возможности общения родителей с педагогами и поможет быть в курсе успеваемости ребенка.

В дальнейшем в "Сферуме" можно будет проводить большие онлайн-мероприятия — до 10 тысяч участников одновременно получат возможность смотреть прямые трансляции школьных мероприятий. Также будет обеспечена синхронизация расписания с электронными дневниками. Кроме того, на платформе скоро смогут регистрироваться пользователи, пока не имеющие собственного мобильного телефона, — эта опция важна для школьников младших классов.

"Сферум" — это часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением правительства РФ. Информационно-коммуникационная платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным.

"Мы разработали уникальный цифровой продукт, который поможет сделать обучение доступным и удобным. "Сферум" не заменяет полноценное очное образование, однако является незаменимым помощником для тех, кто не может посетить очный урок. Работая с регионами по подключению школ, мы видим, насколько востребованной является наша платформа. Включение в реестр отечественного ПО подтверждает соответствие нашей разработки самым высоким стандартам", — прокомментировал генеральный директор ООО "Цифровое образование" Рубен Акопов.

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